Мошенники придумали новую схему с повторными звонками клиентам банков
Аферисты повторно звонят своим жертвам от имени службы безопасности банка, ссылаясь на предшествующую попытку мошенничества. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.
Во время второго звонка мошенник утвердлает, что личный кабинет мобильного оператора жертвы был взломан, поэтому на ее номер не приходят смс от банка о попытках перевести деньги, рассказал Сизов. Для восстановления функции клиента просят назвать код снятия переадресации смс. Таким образом мошенники пытаются сбросить пароль от личного кабинета жертвы и получить доступ к управлению переадресацией сообщений.
Мошенники используют всю информацию, которую они получили о жертве, и продолжают звонить клиентам, которые раньше отказались передавать им данные. О новой схеме мошенничества известно Центробанку, а также Промсвязьбанку, Росбанку и УБРиР.