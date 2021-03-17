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Мошенники придумали новую схему с повторными звонками клиентам банков

Ведомости

Аферисты повторно звонят своим жертвам от имени службы безопасности банка, ссылаясь на предшествующую попытку мошенничества. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Во время второго звонка мошенник утвердлает, что личный кабинет мобильного оператора жертвы был взломан, поэтому на ее номер не приходят смс от банка о попытках перевести деньги, рассказал Сизов. Для восстановления функции клиента просят назвать код снятия переадресации смс. Таким образом мошенники пытаются сбросить пароль от личного кабинета жертвы и получить доступ к управлению переадресацией сообщений.

Мошенники используют всю информацию, которую они получили о жертве, и продолжают звонить клиентам, которые раньше отказались передавать им данные. О новой схеме мошенничества известно Центробанку, а также Промсвязьбанку, Росбанку и УБРиР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных