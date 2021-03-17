Мошенники придумали новую схему с повторными звонками клиентам банков

Во время второго звонка мошенник утвердлает, что личный кабинет мобильного оператора жертвы был взломан, поэтому на ее номер не приходят смс от банка о попытках перевести деньги, рассказал Сизов. Для восстановления функции клиента просят назвать код снятия переадресации смс. Таким образом мошенники пытаются сбросить пароль от личного кабинета жертвы и получить доступ к управлению переадресацией сообщений.