Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

ЦБ может обязать банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Ведомости

Банк России может обязать банки ограничивать дистанционный доступ к счетам клиентов по их просьбе, сообщает РБК со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.

«Эта работа ведется, сейчас границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей», — сказал Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям.

По его словам, мера не будет способствовать существенному сокращению хищений со счетов, но существенно затруднит возможность мошенников влиять на клиентов. Представитель ЦБ подтвердил РБК проработку инициативы. «Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников», — объяснил собеседник издания. Он напомнил, что такой функционал уже реализован у ряда банков.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества в связи с ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД заявлял, что ведомству необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. 

Ранее по теме: Путин поручил МВД наладить взаимодействие с банками для борьбы с мошенничеством

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных