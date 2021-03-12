ЦБ может обязать банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

«Эта работа ведется, сейчас границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей», — сказал Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям.