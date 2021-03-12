ЦБ может обязать банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов
Банк России может обязать банки ограничивать дистанционный доступ к счетам клиентов по их просьбе, сообщает РБК со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.
«Эта работа ведется, сейчас границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей», — сказал Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям.
По его словам, мера не будет способствовать существенному сокращению хищений со счетов, но существенно затруднит возможность мошенников влиять на клиентов. Представитель ЦБ подтвердил РБК проработку инициативы. «Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников», — объяснил собеседник издания. Он напомнил, что такой функционал уже реализован у ряда банков.
Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества в связи с ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД заявлял, что ведомству необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями.