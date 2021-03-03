Путин поручил МВД наладить взаимодействие с банками для борьбы с мошенничеством

Путин отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются. При этом будущее — именно за развитием электронной торговли и предоставлением онлайн-услуг, в том числе — финансовых, подчеркнул глава государства. Он добавил, что так же стремительно, как обновляются технологии, растет и пространство для мошенников.