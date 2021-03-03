Путин поручил МВД наладить взаимодействие с банками для борьбы с мошенничеством
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД) заявил, что ведомству необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».
«Важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел. И конечно, нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи. В целом показатели раскрываемости кибер- и других преступлений должны год от года расти», — сказал президент.
Путин отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются. При этом будущее — именно за развитием электронной торговли и предоставлением онлайн-услуг, в том числе — финансовых, подчеркнул глава государства. Он добавил, что так же стремительно, как обновляются технологии, растет и пространство для мошенников.
Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Объем таковых в первом полугодии 2020 г. составил 4 млрд, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд руб.