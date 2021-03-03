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Путин поручил МВД наладить взаимодействие с банками для борьбы с мошенничеством

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД) заявил, что ведомству необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел. И конечно, нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи. В целом показатели раскрываемости кибер- и других преступлений должны год от года расти», — сказал президент.

Путин отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются. При этом будущее — именно за развитием электронной торговли и предоставлением онлайн-услуг, в том числе — финансовых, подчеркнул глава государства. Он добавил, что так же стремительно, как обновляются технологии, растет и пространство для мошенников.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Рекомендация обусловлена ростом числа операций, совершаемых без согласия клиентов. Объем таковых в первом полугодии 2020 г. составил 4 млрд, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд руб.

Ранее по теме: Мошенники украли на 70% больше средств со счетов россиян в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных