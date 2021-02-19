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Мошенники украли на 70% больше средств со счетов россиян в 2020 году

Ведомости

Мошенники в 2020 г. списали у россиян на 70% больше средств, чем в 2019 г., а число случаев выросло на 60%, говорится в исследовании группы «Тинькофф», которое есть у «Ведомостей».

Рекордным по объемам мошенничества стал последний месяц года. «В декабре 2020 года сумма фрода увеличилась на 151%, а количество случаев — на 40% по сравнению с предыдущим максимумом в декабре 2019 г.», — говорится в исследовании.

В то же время средний однократный размер хищений у граждан упал на 8% — с 15 000 руб. до 13 900 руб. «За одну атаку теперь пытаются украсть на 12% меньше, а получают — на 8% меньше», — говорится в исследовании.

Как выяснили авторы документа, в целом при мошенничествах выросла до 80% от всех случаев доля социальной инженерии (67% в 2019 г.). Около половины всех денег, полученных мошенниками в 2020 г., люди перевели им сами. В прошлом году доля «добровольно» отданных злоумышленникам средств доходила до 30%. «Еще 28% составили потери от того, что клиенты раскрывали данные карт или секретные коды от банка», — добавили в «Тинькофф».  

Больше всего от мошенников страдает возрастная группа 28-37 лет, так как в этом возрасте россияне начинают активно зарабатывать и активней готовы рисковать ради возможной прибыли, однако молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет стали более частной целью злоумышленников.  Тем не менее, «молодежь быстро учится и реже попадается на уловки». «Средняя сумма потерь в этой группе также уменьшилась — на 7%», — говорится в исследовании.

В 2020 г., утверждают авторы исследования, поменялась гендерная пропорция жертв мошенников. Если в прошлом году 52% приходилось на мужчин, а 48% — на женщин, то теперь доля обманутых женщин выросла на 13%. «С точки зрения объема похищенных средств мужчины все равно впереди: 56% от общей суммы фрода», — говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных