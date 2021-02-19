Мошенники украли на 70% больше средств со счетов россиян в 2020 году

Больше всего от мошенников страдает возрастная группа 28-37 лет, так как в этом возрасте россияне начинают активно зарабатывать и активней готовы рисковать ради возможной прибыли, однако молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет стали более частной целью злоумышленников. Тем не менее, «молодежь быстро учится и реже попадается на уловки». «Средняя сумма потерь в этой группе также уменьшилась — на 7%», — говорится в исследовании.