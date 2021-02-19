Мошенники украли на 70% больше средств со счетов россиян в 2020 году
Мошенники в 2020 г. списали у россиян на 70% больше средств, чем в 2019 г., а число случаев выросло на 60%, говорится в исследовании группы «Тинькофф», которое есть у «Ведомостей».
Рекордным по объемам мошенничества стал последний месяц года. «В декабре 2020 года сумма фрода увеличилась на 151%, а количество случаев — на 40% по сравнению с предыдущим максимумом в декабре 2019 г.», — говорится в исследовании.
В то же время средний однократный размер хищений у граждан упал на 8% — с 15 000 руб. до 13 900 руб. «За одну атаку теперь пытаются украсть на 12% меньше, а получают — на 8% меньше», — говорится в исследовании.
Как выяснили авторы документа, в целом при мошенничествах выросла до 80% от всех случаев доля социальной инженерии (67% в 2019 г.). Около половины всех денег, полученных мошенниками в 2020 г., люди перевели им сами. В прошлом году доля «добровольно» отданных злоумышленникам средств доходила до 30%. «Еще 28% составили потери от того, что клиенты раскрывали данные карт или секретные коды от банка», — добавили в «Тинькофф».
Больше всего от мошенников страдает возрастная группа 28-37 лет, так как в этом возрасте россияне начинают активно зарабатывать и активней готовы рисковать ради возможной прибыли, однако молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет стали более частной целью злоумышленников. Тем не менее, «молодежь быстро учится и реже попадается на уловки». «Средняя сумма потерь в этой группе также уменьшилась — на 7%», — говорится в исследовании.
В 2020 г., утверждают авторы исследования, поменялась гендерная пропорция жертв мошенников. Если в прошлом году 52% приходилось на мужчин, а 48% — на женщин, то теперь доля обманутых женщин выросла на 13%. «С точки зрения объема похищенных средств мужчины все равно впереди: 56% от общей суммы фрода», — говорится в исследовании.