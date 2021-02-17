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ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерам

Звонки с подозрительных номеров переадресуют в голосовой ящик
Валерий Кодачигов
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сотовыми операторами разрабатывает меры борьбы со спам-звонками и сообщениями, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний и подтвердил представитель ведомства. «Сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ФАС видит необходимость в ответных мерах», – подчеркнул представитель антимонопольной структуры. По его словам, операторы разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов: «Они находятся в высокой степени готовности».

О том, что ситуация с мобильным спамом и мошенничеством обострилась в прошлом году, свидетельствуют данные самой ФАС и независимых экспертов. По данным антимонопольного ведомства, наибольшее количество зафиксированных нарушений рекламного законодательства (21%) было связано именно со звонками и sms, поступающими на телефоны абонентов без их согласия. В 2019 г. этот показатель составлял 12,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных