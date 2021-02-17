ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерам

О том, что ситуация с мобильным спамом и мошенничеством обострилась в прошлом году, свидетельствуют данные самой ФАС и независимых экспертов. По данным антимонопольного ведомства, наибольшее количество зафиксированных нарушений рекламного законодательства (21%) было связано именно со звонками и sms, поступающими на телефоны абонентов без их согласия. В 2019 г. этот показатель составлял 12,8%.