ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерам

ФАС и сотовые операторы объявили войну спамерамЗвонки с подозрительных номеров переадресуют в голосовой ящик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сотовыми операторами разрабатывает меры борьбы со спам-звонками и сообщениями, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний и подтвердил представитель ведомства. «Сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ФАС видит необходимость в ответных мерах», – подчеркнул представитель антимонопольной структуры. По его словам, операторы разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов: «Они находятся в высокой степени готовности».
О том, что ситуация с мобильным спамом и мошенничеством обострилась в прошлом году, свидетельствуют данные самой ФАС и независимых экспертов. По данным антимонопольного ведомства, наибольшее количество зафиксированных нарушений рекламного законодательства (21%) было связано именно со звонками и sms, поступающими на телефоны абонентов без их согласия. В 2019 г. этот показатель составлял 12,8%.