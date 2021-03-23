«Роскосмос» объяснил данные Счетной палаты о нарушениях на 30 млрд рублей

В ноябре прошлого года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». Перед этим, в августе, в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов. Из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.