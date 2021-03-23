«Роскосмос» объяснил данные Счетной палаты о нарушениях на 30 млрд рублей
Выявленные в ходе проверки Счетной палаты нарушения в «Роскосмосе» более чем на 30 млрд руб. касались исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 г., сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов», — заявили в госкорпорации. Там также подчеркнули, что нарушения, о которых идет речь, «не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств».
В «Роскосмосе» отметили, что большинство выявленных нарушений уже устранено. План по завершению данной работы выработан вместе со Счетной палатой.
О нарушениях в «Роскосмосе» ранее сегодня доложил президенту России Владимиру Путину председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — сказал глава ведомства.
В ноябре прошлого года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». Перед этим, в августе, в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов. Из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.