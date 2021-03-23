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«Роскосмос» объяснил данные Счетной палаты о нарушениях на 30 млрд рублей

Ведомости

Выявленные в ходе проверки Счетной палаты нарушения в «Роскосмосе» более чем на 30 млрд руб. касались исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 г., сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов», — заявили в госкорпорации. Там также подчеркнули, что нарушения, о которых идет речь, «не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств».

В «Роскосмосе» отметили, что большинство выявленных нарушений уже устранено. План по завершению данной работы выработан вместе со Счетной палатой.

О нарушениях в «Роскосмосе» ранее сегодня доложил президенту России Владимиру Путину председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — сказал глава ведомства.

В ноябре прошлого года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». Перед этим, в августе, в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов. Из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.

Ранее по теме: Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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