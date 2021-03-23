Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей
Счетная палата в ходе проверок выявила в «Роскосмосе» в 2020 году нарушения более чем на 30 млрд руб., сообщил глава ведомства Алексей Кудрин президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — пояснил Кудрин.
В ноябре прошлого года президент Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс».
В июле 2020 года «Ведомости» узнали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг.