Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — пояснил Кудрин.