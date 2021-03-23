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Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

Ведомости

Счетная палата в ходе проверок выявила в «Роскосмосе» в 2020 году нарушения более чем на 30 млрд руб., сообщил глава ведомства Алексей Кудрин президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — пояснил Кудрин.

В ноябре прошлого года президент Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс».

В июле 2020 года «Ведомости» узнали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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