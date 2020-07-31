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Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

Его могут урезать на 60 млрд рублей на 2021–2023 годы
Светлана Бочарова Алексей Никольский
Космические программы при ухудшении состояния бюджета традиционно становятся одной из первых жертв, говорит источник в космической отрасли /Евгений Разумный / Ведомости

Расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Министерством финансов документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы, составленном в ходе бюджетного процесса и опубликованном на сайте consultant.ru.

В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. Так, в 2021 г. по подпрограмме «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности» возможно уменьшение расходов на 1,7 млрд руб., а в 2022 и 2023 гг. – еще на 1,266 млрд в каждый. В рамках этой подпрограммы, по словам источника в космической отрасли, финансируется, в частности, создание новых ракет-носителей и создание передовых космических технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных