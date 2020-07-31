Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. Так, в 2021 г. по подпрограмме «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности» возможно уменьшение расходов на 1,7 млрд руб., а в 2022 и 2023 гг. – еще на 1,266 млрд в каждый. В рамках этой подпрограммы, по словам источника в космической отрасли, финансируется, в частности, создание новых ракет-носителей и создание передовых космических технологий.