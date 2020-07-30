«Коммерсантъ» узнал о планах ПСБ по покупке санируемого «Роскосмосбанка»
Опорный банк оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России — «Промсвязьбанк» (ПСБ) начала подготовку к покупке дочернего банка госкорпорации «Роскосмос» — Роскосмосбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ПСБ и тендерную документацию банка.
Из тендерной документации, размещенной на минувшей неделе следует, что ПСБ готов потратить до 50 млн рублей на проведение due diligence потенциального приобретения. В выполнении этой работы смогут участвовать сразу два исполнителя с опытом проведения прединвестиционных исследований российских банков в последние четыре года. Победителям тендера предстоит провести «финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать», правовую проверку с «оценкой юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков». Им также нужно будет исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку финансового состояния Роскосмосбанка. В самом ПСБ изданию сообщили, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка» и заинтересованы «в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК [...]за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"».
Управляющий партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отмечает что глубокий due diligence заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. Заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Екатерина Марушкевич считает, что для ПСБ потенциальная возможность получить предприятия ракетно-космической отрасли в качестве клиентов выглядит привлекательной, для «Роскосмоса» продажа кэптивного банка — это сокращение издержек на поддержание непрофильного актива. По оценке Марушкевич, финансовые средства для такого рода сделки у ПСБ есть. Аналитики, опрошенные газетой, затруднились оценить стоимость Роскосмосбанка. Перед ПСБ стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает собеседник. Капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, указывает он.
ПСБ с активами в 2 трлн руб. занимает восьмое место среди российских банков, его капитал составлял 186,5 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2020 г. Роскосмосбанка составила 31,9 млн руб., прибыль ПСБ — 6,1 млрд руб. По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2020 г. Роскосмосбанк (бывший Фондсервисбанк) занимал 57-е место по активам (110,9 млрд руб.) на банковском рынке страны. Капитал банка составлял 37,2 млрд руб. С мая 2018 г.финансовым оздоровлением банка занимается ГК «Роскосмос». Ранее на санацию банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило 39 млрд руб.