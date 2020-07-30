«Коммерсантъ» узнал о планах ПСБ по покупке санируемого «Роскосмосбанка»

Управляющий партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отмечает что глубокий due diligence заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. Заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Екатерина Марушкевич считает, что для ПСБ потенциальная возможность получить предприятия ракетно-космической отрасли в качестве клиентов выглядит привлекательной, для «Роскосмоса» продажа кэптивного банка — это сокращение издержек на поддержание непрофильного актива. По оценке Марушкевич, финансовые средства для такого рода сделки у ПСБ есть. Аналитики, опрошенные газетой, затруднились оценить стоимость Роскосмосбанка. Перед ПСБ стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает собеседник. Капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, указывает он.