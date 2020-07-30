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«Коммерсантъ» узнал о планах ПСБ по покупке санируемого «Роскосмосбанка»

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Опорный банк оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России — «Промсвязьбанк» (ПСБ) начала подготовку к покупке дочернего банка госкорпорации «Роскосмос» — Роскосмосбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ПСБ и тендерную документацию банка.

Из тендерной документации, размещенной на минувшей неделе следует, что ПСБ готов потратить до 50 млн рублей на проведение due diligence потенциального приобретения. В выполнении этой работы смогут участвовать сразу два исполнителя с опытом проведения прединвестиционных исследований российских банков в последние четыре года. Победителям тендера предстоит провести «финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать», правовую проверку с «оценкой юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков». Им также нужно будет исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку финансового состояния Роскосмосбанка. В самом ПСБ изданию сообщили, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка» и заинтересованы «в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК [...]за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"».

Управляющий партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отмечает что глубокий due diligence заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. Заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Екатерина Марушкевич считает, что для ПСБ потенциальная возможность получить предприятия ракетно-космической отрасли в качестве клиентов выглядит привлекательной, для «Роскосмоса» продажа кэптивного банка — это сокращение издержек на поддержание непрофильного актива. По оценке Марушкевич, финансовые средства для такого рода сделки у ПСБ есть. Аналитики, опрошенные газетой, затруднились оценить стоимость Роскосмосбанка. Перед ПСБ стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает собеседник. Капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, указывает он.

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ПСБ с активами в 2 трлн руб. занимает восьмое место среди российских банков, его капитал составлял 186,5 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2020 г. Роскосмосбанка составила 31,9 млн руб., прибыль ПСБ — 6,1 млрд руб. По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2020 г. Роскосмосбанк (бывший Фондсервисбанк) занимал 57-е место по активам (110,9 млрд руб.) на банковском рынке страны. Капитал банка составлял 37,2 млрд руб. С мая 2018 г.финансовым оздоровлением банка занимается ГК «Роскосмос». Ранее на санацию банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило 39 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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