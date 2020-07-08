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Промсвязьбанк предоставил кредитные каникулы гражданам на 6,5 млрд рублей

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Промсвязьбанк (ПСБ) с начала апреля по июнь реструктурировал 6,5 млрд руб. кредитов физическим лицам в рамках программы обеспечения антикризисных мер, рассказал председатель банка Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

В апреле Путин подписал закон, согласно которому люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за эпидемии, могут получить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. На каникулы могут претендовать заемщики, чей доход снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г.

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.

По данным ЦБ на 6 июля, с 20 апреля по 30 июня банки получили более 2,3 млн заявок на отсрочку от граждан и удовлетворили 62% из них. Всего за этот период банки реструктурировали кредитов на сумму более 625 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных