Промсвязьбанк предоставил кредитные каникулы гражданам на 6,5 млрд рублей

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.