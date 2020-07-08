Промсвязьбанк предоставил кредитные каникулы гражданам на 6,5 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ) с начала апреля по июнь реструктурировал 6,5 млрд руб. кредитов физическим лицам в рамках программы обеспечения антикризисных мер, рассказал председатель банка Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
В апреле Путин подписал закон, согласно которому люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за эпидемии, могут получить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. На каникулы могут претендовать заемщики, чей доход снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г.
Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.
По данным ЦБ на 6 июля, с 20 апреля по 30 июня банки получили более 2,3 млн заявок на отсрочку от граждан и удовлетворили 62% из них. Всего за этот период банки реструктурировали кредитов на сумму более 625 млрд руб.