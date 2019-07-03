Промсвязьбанк увеличит кредитование в четыре раза к 2023 году

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Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году Промсвязьбанк рассчитывает заработать 3 млрд руб. чистой прибыли, а через четыре года – 42 млрд. Это базовый прогноз, предусмотренный стратегией развития банка на 2019–2023 гг., которая была утверждена его наблюдательным советом 31 мая. «Ведомости» ознакомились с презентацией по стратегии, ее подлинность подтвердил представитель Промсвязьбанка.

При оптимистичном сценарии прибыль банка может оказаться существенно выше – до 6 млрд руб. в этом году и до 50 млрд в 2023 г. При пессимистичном банк заработает 1,7 млрд и 33,4 млрд руб. соответственно, указано в документе.