Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Промсвязьбанк держит оборону
Промсвязьбанк увеличит кредитование в четыре раза к 2023 году
Более половины кредитов придется на оборонный сектор
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Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году Промсвязьбанк рассчитывает заработать 3 млрд руб. чистой прибыли, а через четыре года – 42 млрд. Это базовый прогноз, предусмотренный стратегией развития банка на 2019–2023 гг., которая была утверждена его наблюдательным советом 31 мая. «Ведомости» ознакомились с презентацией по стратегии, ее подлинность подтвердил представитель Промсвязьбанка.
При оптимистичном сценарии прибыль банка может оказаться существенно выше – до 6 млрд руб. в этом году и до 50 млрд в 2023 г. При пессимистичном банк заработает 1,7 млрд и 33,4 млрд руб. соответственно, указано в документе.
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