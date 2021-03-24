Газировка и чипсы возглавили топ покупок подростков по безналу

Аналитики добавили, что мальчики чаще экономят деньги – они откладывают в среднем на 47% больше, чем девочки. Девочки в среднем тратили на покупки на 10% больше, чем мальчики. 50% операций по картам девочек ушло на покупки, 28% — на переводы на другие карты, 6% средств они откладывали. Мальчики потратили на покупки 44% денег на карте, 30% ушли на переводы с карты на карту, 9% — отложили. В 2020 г. объем денег, которые были сняты с карт детей, уменьшился с 23% до 15%. Доля безналичных операций выросла с 77% до 85% за год.