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Газировка и чипсы возглавили топ покупок подростков по безналу

Ведомости

Сладкие напитки и чипсы стали самыми популярными покупками с банковских карт детей в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование экспертов Тинькофф банка, которые проанализировали операции 600 тыс. клиентов программы «Тинькофф Джуниор» в 2019-2020 гг. В топ-10 покупок также вошли вода, шоколад, жвачка, чай, молоко, тетрадь, мороженое и хлеб.

По данным экспертов, больше всего покупок дети делают в супермаркетах. Их расходы на фастфуд в 2020 году сократились на 20%, расходы на оплату услуг связи выросли на 59%.

В банке рассказали, что детские карты оформляются для клиентов от 7 до 18 лет, средний возраст клиента-ребенка – 11 лет. Большая часть владельцев детских карт – подростки 10-15 лет (63%). Эксперты пояснили, что после 15 лет держатели детских карт подключаются к взрослому банкингу. 15% детских банковских карт принадлежит детям 8-9 лет, 13% — подросткам 15-18 лет. В среднем родители пополняют детские карты на 5000 руб. в месяц. В 2020 г. чаще всего карты пополняли в ноябре, реже – в апреле.

Аналитики добавили, что мальчики чаще экономят деньги – они откладывают в среднем на 47% больше, чем девочки. Девочки в среднем тратили на покупки на 10% больше, чем мальчики. 50% операций по картам девочек ушло на покупки, 28% — на переводы на другие карты, 6% средств они откладывали. Мальчики потратили на покупки 44% денег на карте, 30% ушли на переводы с карты на карту, 9% — отложили. В 2020 г. объем денег, которые были сняты с карт детей, уменьшился с 23% до 15%. Доля безналичных операций выросла с 77% до 85% за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных