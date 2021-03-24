Газировка и чипсы возглавили топ покупок подростков по безналу
Сладкие напитки и чипсы стали самыми популярными покупками с банковских карт детей в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование экспертов Тинькофф банка, которые проанализировали операции 600 тыс. клиентов программы «Тинькофф Джуниор» в 2019-2020 гг. В топ-10 покупок также вошли вода, шоколад, жвачка, чай, молоко, тетрадь, мороженое и хлеб.
По данным экспертов, больше всего покупок дети делают в супермаркетах. Их расходы на фастфуд в 2020 году сократились на 20%, расходы на оплату услуг связи выросли на 59%.
В банке рассказали, что детские карты оформляются для клиентов от 7 до 18 лет, средний возраст клиента-ребенка – 11 лет. Большая часть владельцев детских карт – подростки 10-15 лет (63%). Эксперты пояснили, что после 15 лет держатели детских карт подключаются к взрослому банкингу. 15% детских банковских карт принадлежит детям 8-9 лет, 13% — подросткам 15-18 лет. В среднем родители пополняют детские карты на 5000 руб. в месяц. В 2020 г. чаще всего карты пополняли в ноябре, реже – в апреле.
Аналитики добавили, что мальчики чаще экономят деньги – они откладывают в среднем на 47% больше, чем девочки. Девочки в среднем тратили на покупки на 10% больше, чем мальчики. 50% операций по картам девочек ушло на покупки, 28% — на переводы на другие карты, 6% средств они откладывали. Мальчики потратили на покупки 44% денег на карте, 30% ушли на переводы с карты на карту, 9% — отложили. В 2020 г. объем денег, которые были сняты с карт детей, уменьшился с 23% до 15%. Доля безналичных операций выросла с 77% до 85% за год.