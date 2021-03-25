СМИ сообщили о планах Совкомбанка купить банк «Восточный»
Совкомбанк может купить банк «Восточный», который в прошлом году урегулировал корпоративный конфликт. Об этом сообщают газета «Коммерсантъ», агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Сейчас «Восточный» находится в процессе докапитализации и очистки от проблемных активов, уточняет газета. Совкомбанк в последний год приобретал небольшие кредитные организации. При этом возможное поглощение «Восточного» лишь укрепит его позиции на 9 месте по активам.
Как уточняет «Интерфакс», все акционеры «Восточного», среди которых «Финвижн холдингс» (42,01% капитала банка), Baring Vostok (41,63%, через Evision Holdings) и Шерзод Юсупов (около 8%), подписали обязывающие документы по продаже акций Совкомбанку. В ближайшее время заявка об одобрении сделки будет подана в Центробанк, сделку планируется закрыть до конца апреля текущего года.
Источник ТАСС на финансовом рынке подтвердил информацию о подписании обязывающих документов. По его прогнозам, сделка может быть закрыта до конца весны.
Банк «Восточный» в конце декабря 2020 г. сообщил об отказе от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела.
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве к «Финвижн» Артема Аветисяна и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, исков во всех юрисдикциях ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого, 12 ноября, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля прошлого года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Сегодня Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.