Банк «Восточный» отозвал иск к Калви на 2,5 млрд рублей

Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.