Банк «Восточный» отозвал иск к Калви на 2,5 млрд рублей
Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела, сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы.
«Банком «Восточный» отозван иск на сумму около 2,5 млрд рублей», — заявили в суде (цитата по ТАСС). В пресс-службе кредитной организации пояснили «Ведомостям», что данный шаг осуществлен в соответствии со сделанным в октябре заявлением о взаимном отзыве компании «Финвижн» Артема Аветисяна и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, исков во всех юрисдикциях ввиду возвращения банку указанных средств.
О мировом соглашении организаций Baring Vostok сообщил 28 октября. После этого, 12 ноября, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля прошлого года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Сегодня Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).