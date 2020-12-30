Суд продлил Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий
Мещанский суд Москвы продлил до 4 июня меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Панченко.
«Мещанский суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для всех фигурантов дела», — сказал он.
30 декабря суд проводит предварительные слушания по делу. На них он должен был разрешить процессуальные вопросы и назначить дату рассмотрения по существу. После продления меры пресечения суд отложил предварительные слушания на 22 января.
12 ноября Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.
28 декабря Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok.
Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG.
Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).