Майкл Калви сообщил о возвращении на работу в Baring Vostok
Американский бизнесмен Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».
«Я вернулся на работу, да», — сказал Калви.
Информацию о возвращении Калви к работе подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Baring Vostok. В компании также отметили, что все ранее наложенные на Калви ограничения сохраняются.
12 ноября Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.
Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG.
Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).