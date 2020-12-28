Майкл Калви сообщил о возвращении на работу в Baring Vostok

12 ноября Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.