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Майкл Калви сообщил о возвращении на работу в Baring Vostok

Ведомости

Американский бизнесмен Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».

«Я вернулся на работу, да», — сказал Калви.

Информацию о возвращении Калви к работе подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Baring Vostok. В компании также отметили, что все ранее наложенные на Калви ограничения сохраняются.

12 ноября Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.

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Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG.

Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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