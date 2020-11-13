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Майкл Калви выпущен из-под домашнего ареста

Основанный им фонд Baring Vostok окончательно потерял контроль над банком «Восточный»
Ольга Кучерова
Майкл Калви выпущен из-под домашнего ареста /Евгений Разумный / Ведомости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из-под домашнего ареста решением Верховного суда, другие фигуранты дела также освобождены. На этом историю с получением Артемом Аветисяном контроля над банком «Восточный», которая обернулась для Калви уголовным преследованием длиною в 1 год и 9 месяцев, можно считать практически законченной. В Baring Vostok считают, что дело должно быть прекращено, так как нет состава преступления.

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Калви и еще шести человек (партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова) было возбуждено в феврале 2019 г. Калви и другим фигурантам вменялось в вину погашение кредита Первого коллекторского бюро в банке «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. Примечательно, что член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов изначально проголосовал за эту сделку на совете директоров, но потом передумал. Свою позицию он поменял настолько кардинально, что обратился в суд с обвинениями против Калви и коллег. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 (растрата).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных