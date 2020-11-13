Майкл Калви выпущен из-под домашнего ареста

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Калви и еще шести человек (партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова) было возбуждено в феврале 2019 г. Калви и другим фигурантам вменялось в вину погашение кредита Первого коллекторского бюро в банке «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. Примечательно, что член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов изначально проголосовал за эту сделку на совете директоров, но потом передумал. Свою позицию он поменял настолько кардинально, что обратился в суд с обвинениями против Калви и коллег. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 (растрата).