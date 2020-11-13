Майкл Калви выпущен из-под домашнего ареста

Майкл Калви выпущен из-под домашнего арестаОснованный им фонд Baring Vostok окончательно потерял контроль над банком «Восточный»
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из-под домашнего ареста решением Верховного суда, другие фигуранты дела также освобождены. На этом историю с получением Артемом Аветисяном контроля над банком «Восточный», которая обернулась для Калви уголовным преследованием длиною в 1 год и 9 месяцев, можно считать практически законченной. В Baring Vostok считают, что дело должно быть прекращено, так как нет состава преступления.
Уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Калви и еще шести человек (партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова) было возбуждено в феврале 2019 г. Калви и другим фигурантам вменялось в вину погашение кредита Первого коллекторского бюро в банке «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. Примечательно, что член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов изначально проголосовал за эту сделку на совете директоров, но потом передумал. Свою позицию он поменял настолько кардинально, что обратился в суд с обвинениями против Калви и коллег. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 (растрата).