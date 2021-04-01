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«Яндекс» вложил $130 млн в IPO нескольких SPAC

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«Яндекс» вложил $130 млн в IPO нескольких SPAC — технических компаний, которые являются публичными и создаются специально для слияний. Об этом говорится в годовом отчете «Яндекса», опубликованном 1 апреля на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). 

У SPAC — так называемых компаний-пустышек — нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO. Недавний пример такой сделки — сеть коворкингов WeWork стала публичной благодаря слиянию со SPAC. 

«Яндекс» не раскрывает, в какие именно SPAC инвестировал средства, при этом, согласно отчету, компания уже продала акции SPAC на $6,1 млн. 

В марте текущего года SEC уже предупредила о больших рисках вложений в SPAC. «Никогда не стоит инвестировать в SPAC только потому, что кто-то из известных людей спонсирует, инвестирует или говорит, что это хорошее вложение», — подчеркнул регулятор.

Транзакции SPAC отличаются от традиционных IPO, отмечал регулятор. Они сопряжены с определенными рисками. Например, у спонсоров может быть конфликт интересов, поэтому их экономические интересы в SPAC могут отличаться от интересов акционеров. «Инвесторы должны внимательно учитывать эти риски. Кроме того, хотя SPAC часто имеют одинаковую структуру, каждый SPAC может иметь свои собственные уникальные особенности, и инвесторам важно понимать особенности каждого рассматриваемого SPAC», — говорилось в сообщении SEC. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных