«Яндекс» вложил $130 млн в IPO нескольких SPAC

Транзакции SPAC отличаются от традиционных IPO, отмечал регулятор. Они сопряжены с определенными рисками. Например, у спонсоров может быть конфликт интересов, поэтому их экономические интересы в SPAC могут отличаться от интересов акционеров. «Инвесторы должны внимательно учитывать эти риски. Кроме того, хотя SPAC часто имеют одинаковую структуру, каждый SPAC может иметь свои собственные уникальные особенности, и инвесторам важно понимать особенности каждого рассматриваемого SPAC», — говорилось в сообщении SEC.