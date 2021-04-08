Moody’s увидело риски в планах ЦБ по регулированию финансовых экосистем
Представленная Банком России концепция регулирования экосистем может негативно отразиться на бизнес-моделях и прибыльности крупнейших игроков, говорится в обзоре аналитического агентства Moody’s (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Финансовые услуги крупнейших российских экосистем в основном предоставляются в рамках закрытых экосистемных бизнес-моделей, подразумевающих, что только владелец или связанные с ним компании или партнеры могут быть поставщиками продуктов или услуг для клиентов экосистемы. Если новое регулирование будет введено так, как предлагается, оно может подорвать эту бизнес-модель, подорвать прибыльность крупнейших игроков и замедлить развитие национальных экосистем», — заявили аналитики.
Дело в том, что ЦБ предлагает обязать доминирующие экосистемы, которыми на данный момент являются «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС, работать по принципу открытой модели. Это означает, что доступ к их платформам смогут получить и другие участники на основе публично раскрываемых критериев. Таким образом, на крупных платформах будут представлены товары и услуги различных производителей. Подобные меры, как ожидает регулятор, позволят бороться с дискриминацией и монополизацией рынка.
В Moody’s же считают, что такая открытость позволит более мелким банкам заполучить доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупных конкурентов, что подорвет рыночные позиции последних. С учетом того, что раскрываться будут агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы продолжат обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке моделей поведения потребителей.
ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию», в котором предложил обсудить подходы к регулированию экосистем, 2 апреля. Мнения регулятор будет собирать до 1 июня этого года. ЦБ пояснил, что отсутствие регулирования экосистем сопряжено с рисками недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточного уровня информационной безопасности и защиты от мошенничества.