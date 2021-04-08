Moody’s увидело риски в планах ЦБ по регулированию финансовых экосистем

«Финансовые услуги крупнейших российских экосистем в основном предоставляются в рамках закрытых экосистемных бизнес-моделей, подразумевающих, что только владелец или связанные с ним компании или партнеры могут быть поставщиками продуктов или услуг для клиентов экосистемы. Если новое регулирование будет введено так, как предлагается, оно может подорвать эту бизнес-модель, подорвать прибыльность крупнейших игроков и замедлить развитие национальных экосистем», — заявили аналитики.