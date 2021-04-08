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Moody’s увидело риски в планах ЦБ по регулированию финансовых экосистем

Ведомости

Представленная Банком России концепция регулирования экосистем может негативно отразиться на бизнес-моделях и прибыльности крупнейших игроков, говорится в обзоре аналитического агентства Moody’s (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Финансовые услуги крупнейших российских экосистем в основном предоставляются в рамках закрытых экосистемных бизнес-моделей, подразумевающих, что только владелец или связанные с ним компании или партнеры могут быть поставщиками продуктов или услуг для клиентов экосистемы. Если новое регулирование будет введено так, как предлагается, оно может подорвать эту бизнес-модель, подорвать прибыльность крупнейших игроков и замедлить развитие национальных экосистем», — заявили аналитики.

Дело в том, что ЦБ предлагает обязать доминирующие экосистемы, которыми на данный момент являются «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС, работать по принципу открытой модели. Это означает, что доступ к их платформам смогут получить и другие участники на основе публично раскрываемых критериев. Таким образом, на крупных платформах будут представлены товары и услуги различных производителей. Подобные меры, как ожидает регулятор, позволят бороться с дискриминацией и монополизацией рынка.

В Moody’s же считают, что такая открытость позволит более мелким банкам заполучить доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупных конкурентов, что подорвет рыночные позиции последних. С учетом того, что раскрываться будут агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы продолжат обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке моделей поведения потребителей.

ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию», в котором предложил обсудить подходы к регулированию экосистем, 2 апреля. Мнения регулятор будет собирать до 1 июня этого года. ЦБ пояснил, что отсутствие регулирования экосистем сопряжено с рисками недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточного уровня информационной безопасности и защиты от мошенничества.

Ранее по теме: ЦБ займется регулированием экосистем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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