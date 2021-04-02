ЦБ займется регулированием экосистем

ЦБ займется регулированием экосистемРегулятор считает, что их неконтролируемое развитие угрожает конкуренции
Банк России представил доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию», в котором заявил о необходимости изучения развития современных экосистем и их роли в экономике, а также выработке подходов к регулированию деятельности экосистем.
Обсуждение будет длиться до 1 июня этого года. В своем докладе регулятор обращает внимание на тенденцию, свойственную именно российскому рынку, когда прогрессивные финансовые организации трансформируются в технологические компании и создают вокруг себя экосистемы, включающие в том числе и нефинансовые услуги. Техкомпании, в свою очередь, встраивают финансовые услуги в продуктовую линейку своих экосистем. В качестве примера в этом случае ЦБ привел «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС.
«Нерегулируемое развитие экосистем может привносить новые риски как для участников экосистем, так и для иных экономических субъектов, на которые влияет их деятельность, и для экономики в целом. Такими рисками становятся риски недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточный уровень информационной безопасности и защиты от мошенничества», — указано в документе.
ЦБ подчеркнул необходимость минимизировать негативные последствия «неконтролируемого развития» экосистем в России. В этой связи нужно в ближайшие сроки модернизировать регуляторное поле, утверждается в докладе.
Оптимальным сценарием развития событий ЦБ назвал формирование такой структуры отечественного рынка, где несколько крупных российских экосистем конкурируют друг с другом и с рядом зарубежных компаний. При этом одновременно с ними должны сохраниться нишевые поставщики и менее крупные платформы, обслуживающие потребительский спрос вне экосистем, но в чем-то не уступающие лидерам.
Внимание регуляторов, по мнению ЦБ, должно быть сосредоточено на максимальном сокращении рисков и поддержании конкурентной среды на рынке, а также на стимулировании развития инноваций и обеспечении максимизации выгод для населения и бизнеса от платформенных и экосистемных решений в экономике.
Так, ЦБ предлагает разделять понятия цифровой платформы и экосистемы. Для каждого из этих субъектов должны быть установлены квалифицирующие признаки на уровне закона, а также назначены регуляторные органы, ведущие соответствующие реестры. Отмечается, что при этом может применяться принцип пропорционального регулирования, когда основные требования будут предъявлены к крупным игрокам, исходя из их системной значимости в экономике и потенциальных рисков от их деятельности. Разработать такие «критерии крупности» может быть поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, считает регулятор.
Также в докладе ЦБ говорит о необходимости создания открытой модели доминирующих экосистем. Подобная модель предполагает доступ к ней конкурирующих внеплатформенных участников на основе публично раскрываемых платформой критериев. «Важно также учитывать фактор недискриминационности при формировании поисковой выдачи товаров и услуг для потребителя в экосистеме: предложения различных производителей, если они представлены на платформе, должны быть заметны на ней и иметь равные возможности борьбы за внимание клиента с иными участниками платформы», — говорится в докладе. В таком случае непрозрачные алгоритмы фильтрации или ранжирования на платформах будут расцениваться как недобросовестные практики.
Ранее о необходимости регулирования экосистем неоднократно заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Он объясняла, что это необходимо для поддержания конкуренции на рынке и исключения дискриминации. Кроме того, глава ЦБ указывала на риски, которые кроются в созданных финансовыми организациями экосистемах. В качестве примера она привела ситуацию, когда банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, который может принести меньше прибыли и в более поздние сроки, чем ожидалось. «Мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет», — сказала она.