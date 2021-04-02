ЦБ займется регулированием экосистем

Ранее о необходимости регулирования экосистем неоднократно заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Он объясняла, что это необходимо для поддержания конкуренции на рынке и исключения дискриминации. Кроме того, глава ЦБ указывала на риски, которые кроются в созданных финансовыми организациями экосистемах. В качестве примера она привела ситуацию, когда банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, который может принести меньше прибыли и в более поздние сроки, чем ожидалось. «Мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет», — сказала она.