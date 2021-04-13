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Цена биткойна вновь обновила исторический максимум

Ведомости

Курс биткойна впервые в истории превысил отметку в $62 500, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.

По данным портала, за сутки курс криптовалюты достигал $62 750. По состоянию на 11:43 мск курс биткойна находится на отметке $62,699, рост составил 2,74%%. 

Криптовалюты начали резкий рост после 8 февраля, когда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд и с тех пор раз в несколько дней ставит рекорды.

В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс., 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33,2 тыс., возобновив рост в начале февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных