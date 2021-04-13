Песков допустил возможность отключения России от иностранных платежных систем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения России от западных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.
«Санкционные ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая недружественное, порой даже враждебное поведение, исключать нельзя ничего», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли Россию отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard.
По его мнению, лучший способ хеджирования всех рисков — «это создание систем, которые будут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности».
Песков считает, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. «Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное», — отметил пресс-секретарь.
В конце февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал в интервью Bloomberg, что России нужно отгородиться «от финансовой и экономической системы США» и ослабить роль доллара в расчетах, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».