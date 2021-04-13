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Песков допустил возможность отключения России от иностранных платежных систем

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения России от западных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга. 

«Санкционные ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая недружественное, порой даже враждебное поведение, исключать нельзя ничего», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли Россию отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard. 

По его мнению, лучший способ хеджирования всех рисков — «это создание систем, которые будут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности». 

Песков считает, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. «Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное», — отметил пресс-секретарь. 

В конце февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал в интервью Bloomberg, что России нужно отгородиться «от финансовой и экономической системы США» и ослабить роль доллара в расчетах, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных