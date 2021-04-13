Песков допустил возможность отключения России от иностранных платежных систем

Песков считает, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. «Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное», — отметил пресс-секретарь.