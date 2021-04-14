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Капитализация криптобиржи Coinbase превысила $100 млрд после листинга на Nasdaq

Ведомости

Рыночная капитализация криптобиржи Coinbase превысила $100 млрд в первый день листинга на американской бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торговой площадки. 

Торги акциями Coinbase начались утром 14 апреля, накануне вечером компания объявила о стартовой цене размещения в $250 за бумагу, однако торги открылись уже по стоимости $381 за акцию. Тогда ее капитализация достигла $99,6 млрд. 

Максимальной стоимости акции достигли к 20:35 по мск, тогда цена одной бумаги превысила $429 за штуку, следовательно капитализация составила $112 млрд. 

Однако позже стоимость акций упала ниже уровня открытия торгов, по состоянию на 20:11 по мск цена за бумагу составила $362,5. 

Coinbase была основана в 2012 г. Криптобиржа работает с биткоином и криптовалютой ethereum. По данным самой биржи, у нее 56 млн пользователей в США. Финансовому росту и выходу на биржу способствовали рекордный рост стоимости криптовалюты, которыми торгует биржа. В первом квартале 2021 г. выручка выросла в девять раз (год к году) — до $1,8 млрд. За весь 2020 г. Coinbase выручила $1,8 млрд, отмечает CNBC. 

Котировки биткоина в среду приблизились к $65 тыс., капитализация этой криптовалюты — к $1,2 трлн. Капитализация ethereum оценивается в $250 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных