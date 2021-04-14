Капитализация криптобиржи Coinbase превысила $100 млрд после листинга на Nasdaq

Coinbase была основана в 2012 г. Криптобиржа работает с биткоином и криптовалютой ethereum. По данным самой биржи, у нее 56 млн пользователей в США. Финансовому росту и выходу на биржу способствовали рекордный рост стоимости криптовалюты, которыми торгует биржа. В первом квартале 2021 г. выручка выросла в девять раз (год к году) — до $1,8 млрд. За весь 2020 г. Coinbase выручила $1,8 млрд, отмечает CNBC.