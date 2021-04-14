Капитализация криптобиржи Coinbase превысила $100 млрд после листинга на Nasdaq
Рыночная капитализация криптобиржи Coinbase превысила $100 млрд в первый день листинга на американской бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торговой площадки.
Торги акциями Coinbase начались утром 14 апреля, накануне вечером компания объявила о стартовой цене размещения в $250 за бумагу, однако торги открылись уже по стоимости $381 за акцию. Тогда ее капитализация достигла $99,6 млрд.
Максимальной стоимости акции достигли к 20:35 по мск, тогда цена одной бумаги превысила $429 за штуку, следовательно капитализация составила $112 млрд.
Однако позже стоимость акций упала ниже уровня открытия торгов, по состоянию на 20:11 по мск цена за бумагу составила $362,5.
Coinbase была основана в 2012 г. Криптобиржа работает с биткоином и криптовалютой ethereum. По данным самой биржи, у нее 56 млн пользователей в США. Финансовому росту и выходу на биржу способствовали рекордный рост стоимости криптовалюты, которыми торгует биржа. В первом квартале 2021 г. выручка выросла в девять раз (год к году) — до $1,8 млрд. За весь 2020 г. Coinbase выручила $1,8 млрд, отмечает CNBC.
Котировки биткоина в среду приблизились к $65 тыс., капитализация этой криптовалюты — к $1,2 трлн. Капитализация ethereum оценивается в $250 млрд.