Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Выдача кредитов наличными в России установила пятилетний рекорд

Ведомости

Российские банки в марте этого года выдали заемщикам 1,57 млн нецелевых потребительских кредитов, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений, которое ведется с 2016 г., сообщили «Ведомостям» в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2019 и 2020 гг. — по 1,43 млн ссуд.

Мартовский показатель на 23% больше, чем месяцем ранее, когда клиенты получили 1,28 млн кредитов наличными. По сравнению с мартом прошлого года рост был меньше — 12%. Тогда людям было выдано 1,4 млн кредитов.

«Значительный рост кредитования в марте происходил на фоне оживления потребительской активности и увеличения потребительских расходов. Банки, видя улучшение отдельных экономических показателей, приняли решение нарастить свои кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Среди регионов страны наибольшее количество кредитов наличными было выдано жителям Москвы, Подмосковья и Краснодарского края — 90 тыс., 82,9 тыс. и 57,5 тыс. соответственно. Наименьшее — в Удмуртской Республике и Хабаровском крае — 19,3 тыс. и 17,4 тыс. кредитов.

При этом лидерами по приросту объема данного вида кредитования год к году стали Татарстан и Белгородская область — по 23%, а также Пермский край и Иркутская область — по 20%. Негативную динамику не зафиксировали нигде, тогда как нулевую — в Самарской области.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных