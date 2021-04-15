Выдача кредитов наличными в России установила пятилетний рекорд
Российские банки в марте этого года выдали заемщикам 1,57 млн нецелевых потребительских кредитов, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений, которое ведется с 2016 г., сообщили «Ведомостям» в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2019 и 2020 гг. — по 1,43 млн ссуд.
Мартовский показатель на 23% больше, чем месяцем ранее, когда клиенты получили 1,28 млн кредитов наличными. По сравнению с мартом прошлого года рост был меньше — 12%. Тогда людям было выдано 1,4 млн кредитов.
«Значительный рост кредитования в марте происходил на фоне оживления потребительской активности и увеличения потребительских расходов. Банки, видя улучшение отдельных экономических показателей, приняли решение нарастить свои кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Среди регионов страны наибольшее количество кредитов наличными было выдано жителям Москвы, Подмосковья и Краснодарского края — 90 тыс., 82,9 тыс. и 57,5 тыс. соответственно. Наименьшее — в Удмуртской Республике и Хабаровском крае — 19,3 тыс. и 17,4 тыс. кредитов.
При этом лидерами по приросту объема данного вида кредитования год к году стали Татарстан и Белгородская область — по 23%, а также Пермский край и Иркутская область — по 20%. Негативную динамику не зафиксировали нигде, тогда как нулевую — в Самарской области.