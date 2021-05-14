Вкладчики «Югры» попросят Мосгорсуд смягчить меру пресечения Хотину
Бывшие вкладчики обанкротившегося банка «Югра» хотят направить обращение в Мосгорсуд о смягчении меры пресечения экс-владельцу банка Алексею Хотину, который сейчас находится под домашним арестом. Об этом «Ведомостям» рассказал член комитета кредиторов банка «Югра» Николай Николаев. Текст соответствующего ходатайства в Мосгорсуд опубликовано в группе вкладчиков «Югры» в социальной сети «Вконтакте».
«Хотин значительно реабилитировал себя за последние полгода перед кредиторами первой очереди, и мы решили поддержать его просьбой о смягчении меры пресечения. Эти обращения не гарантируют соответствующего решения суда, но могут повлиять на его принятие, как характеризующий материал», — рассказал Николаев.
По его словам, данное обращение подписали экс-вкладчики, которые получили выплаты по вкладам. Ранее компания «Дерби», формально не аффилированная с Хотиным, выкупила часть задолженности перед вкладчиками банка «Югра» у «Комплексных инвестиций» по договорам цессии. С начала 2021 г. «Дерби» выплатила вкладчикам уже более 3,2 млрд руб., говорит Николаев.
«Таким образом, погашено более 4 млрд. рублей — четверть всей суммы требований без учета страхового возмещения. Долг перед банком полностью выплачен 18 300 бывшим вкладчикам. С некоторыми вкладчиками «Дерби» расплатилась досрочно с опережение графика выплат вплоть до 2022 года», — подчеркнул Николаев.
По его словам, с идеей о смягчении меры пресечения в отношении Хотина обратились вкладчики из Москвы, а затем «активно поддержали десятки и из других регионов». Обращение, по его словам, будет направлено в Мосгорсуд в конце мая.
Хотина задержали в апреле 2020 г. и отправили под домашний арест. Ему и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Позднее возбудили еще одно уголовное дело, совокупный ущерб по делам оценивался в около 290 млрд руб.
Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом.
В феврале этого года СК сообщил, что продолжает расследование дела о хищении денежных средств вкладчиков банка «Югра», речь идет о сумме в 267 млрд руб.
По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову. Хищения на сумму 23,6 млрд руб. были совершены в период с 2014 по 2017 гг. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Как отмечал СК, по одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), расследование завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.