Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance
Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Расследование в отношении криптобиржи ведут ведомства, которые специализируются на отмывании денег и налоговых преступлениях. Представители Минюста и налоговой службы отказались от комментариев изданию. О причинах расследования пока также не сообщается.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила агентству пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
Судебно-экспертная фирма по блокчейну Chainalysis, клиентами которой являются федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди исследованных ею транзакций у Binance было больше сделок, связанных с преступной деятельностью, чем у любой другой криптобиржи.
Власти США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных сделок, включая кражи и торговлю наркотиками, а также для уклонения от уплаты налогов.
Binance была основана в 2017 г., сейчас это одна из крупнейших криптобирж в мире. С сентября 2019 г. биржа начала торговать фьючерсами для шести криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и EOS).