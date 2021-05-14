Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance

Судебно-экспертная фирма по блокчейну Chainalysis, клиентами которой являются федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди исследованных ею транзакций у Binance было больше сделок, связанных с преступной деятельностью, чем у любой другой криптобиржи.