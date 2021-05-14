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Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance

Ведомости

Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Расследование в отношении криптобиржи ведут ведомства, которые специализируются на отмывании денег и налоговых преступлениях. Представители Минюста и налоговой службы отказались от комментариев изданию. О причинах расследования пока также не сообщается. 

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила агентству пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.

Судебно-экспертная фирма по блокчейну Chainalysis, клиентами которой являются федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди исследованных ею транзакций у Binance было больше сделок, связанных с преступной деятельностью, чем у любой другой криптобиржи. 

Власти США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных сделок, включая кражи и торговлю наркотиками, а также для уклонения от уплаты налогов.

Binance была основана в 2017 г., сейчас это одна из крупнейших криптобирж в мире. С сентября 2019 г. биржа начала торговать фьючерсами для шести криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и EOS).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных