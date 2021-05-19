ЦБ заявил о пользе цифрового рубля в борьбе с мошенничеством

Предполагается, что платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ, который и станет оператором платформы. На ней будет происходить эмиссия такой валюты, а также будут открываться кошельки самим финансовым организациям и выполняться поручения клиентов по операциям. Финансовые организации, в свою очередь, станут открывать соответствующие кошельки клиентов и проводить их операции с цифровыми рублями. В итоге потребитель, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий. Для офлайн-операций рассматривается вариант внедрения дополнительного кошелька, который будет «храниться» в смартфоне по аналогии с физическим вариантом.