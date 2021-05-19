ЦБ заявил о пользе цифрового рубля в борьбе с мошенничеством
Цифровые рубли в случае их кражи могут быть найдены Банком России, тогда как в случае с обычными безналичными деньгами этого сделать нельзя, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам представителя регулятора, сейчас средства, которые человек перевел мошенникам, а те вывели их куда-либо еще, отследить невозможно, так как «деньги все одинаковые» и «смешиваются» на счете. Это затрудняет борьбу со злоумышленниками.
«В нашем случае, поскольку любой перевод в цифровых рублях может быть только внутри платформы Центрального банка, мы всегда найдем те деньги, которые гражданин скажет, что он переводил без его желания», — сказал Заботкин (цитата по «Прайм»).
Ранее ЦБ пояснил, что, как и существующие банкноты, каждая из которых имеет свой номер, цифровые рубли будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом.
Банк России объявил о старте работы над созданием цифрового рубля 13 октября прошлого года. Согласно докладу регулятора, этот инструмент поспособствует повышению финансовой доступности для населения, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.
8 апреля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что прототип платформы цифрового рубля будет разработан до конца текущего года, а уже в 2022 г. начнется его тестирование. Оно будет длиться весь год. На начальном этапе регулятор совместно с банками попробует осуществить простые операции — перевести средства между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим для оплаты товаров и услуг. Затем начнется тестирование более сложных операций — оплата налогов или поступления бюджетных выплат.
Предполагается, что платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ, который и станет оператором платформы. На ней будет происходить эмиссия такой валюты, а также будут открываться кошельки самим финансовым организациям и выполняться поручения клиентов по операциям. Финансовые организации, в свою очередь, станут открывать соответствующие кошельки клиентов и проводить их операции с цифровыми рублями. В итоге потребитель, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий. Для офлайн-операций рассматривается вариант внедрения дополнительного кошелька, который будет «храниться» в смартфоне по аналогии с физическим вариантом.