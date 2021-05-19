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ЦБ заявил о пользе цифрового рубля в борьбе с мошенничеством

Ведомости

Цифровые рубли в случае их кражи могут быть найдены Банком России, тогда как в случае с обычными безналичными деньгами этого сделать нельзя, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам представителя регулятора, сейчас средства, которые человек перевел мошенникам, а те вывели их куда-либо еще, отследить невозможно, так как «деньги все одинаковые» и «смешиваются» на счете. Это затрудняет борьбу со злоумышленниками.

«В нашем случае, поскольку любой перевод в цифровых рублях может быть только внутри платформы Центрального банка, мы всегда найдем те деньги, которые гражданин скажет, что он переводил без его желания», — сказал Заботкин (цитата по «Прайм»).

Ранее ЦБ пояснил, что, как и существующие банкноты, каждая из которых имеет свой номер, цифровые рубли будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом.

Банк России объявил о старте работы над созданием цифрового рубля 13 октября прошлого года. Согласно докладу регулятора, этот инструмент поспособствует повышению финансовой доступности для населения, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

8 апреля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что прототип платформы цифрового рубля будет разработан до конца текущего года, а уже в 2022 г. начнется его тестирование. Оно будет длиться весь год. На начальном этапе регулятор совместно с банками попробует осуществить простые операции — перевести средства между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим для оплаты товаров и услуг. Затем начнется тестирование более сложных операций — оплата налогов или поступления бюджетных выплат.

Предполагается, что платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ, который и станет оператором платформы. На ней будет происходить эмиссия такой валюты, а также будут открываться кошельки самим финансовым организациям и выполняться поручения клиентов по операциям. Финансовые организации, в свою очередь, станут открывать соответствующие кошельки клиентов и проводить их операции с цифровыми рублями. В итоге потребитель, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий. Для офлайн-операций рассматривается вариант внедрения дополнительного кошелька, который будет «храниться» в смартфоне по аналогии с физическим вариантом. 

Ранее по теме: ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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