ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году

ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 годуПользователи получат доступ к цифровому кошельку через свои интернет-банки
Банк России запустит тестирование прототипа цифрового рубля, о работе над концепцией которого регулятор объявил в октябре прошлого года, в первом квартале 2022 г., рассказала в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы считаем, что нам нужно до конца года создать прототип платформы цифрового рубля и следующий год именно в тестовом режиме вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения», — сказала она.
По словам Скоробогатовой, на первом этапе регулятор совместно с кредитными организациями займется тестированием наиболее простых операций с цифровым рублем — переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. Затем, когда станет ясно, что участники рынка понимают, как работает система, а ЦБ увидит, что новый инструмент не создает проблем с ликвидностью, начнется тестирование более сложных операций — переводов в оплату налогов или поступления бюджетных выплат.
«На весь этот этап тестирования мы планируем потратить весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению цифровой платформы будет реализовываться и в какие сроки», — пояснила первый зампред.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, отметил, что внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно, так что у банковской системы будет достаточно времени адаптироваться к изменениям в структурном балансе ликвидности. Он добавил, что при принятии решения по ключевой ставке регулятор будет учитывать возможное влияние внедрения цифрового рубля на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.
Говоря об отличии цифрового рубля от безналичных платежей, Скоробогатова пояснила, что платформа этого нового инструмента, обладающего свойствами и наличных, и безналичных денег, предоставит всем клиентам одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка обслуживания. Так, на данный момент при совершении платежа или перевода через мобильное приложение пользователь вынужден делать это по правилам конкретной кредитной организации, которая сама назначает комиссии и выбирает условия. Тогда как платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ. В итоге клиент, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий.
Скоробогатова пояснила, что на одного клиента может открываться один кошелек Однако для офлайн-операций рассматривается вариант внедрения дополнительного, который будет «храниться» на телефоне пользователя по аналогии с физическим вариантом. На данный момент для минимизации рисков ЦБ разрабатывает механизм, который позволит восстановить средства в случае потери гаджета.
Скоробогатова отметила, что правила работы платформы цифрового рубля и комиссии при работе с ней регулятор определит после доработки концепции.
«Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно. С точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более чем она сейчас установлена в Системе быстрых платежей», — сказала первый зампред, напомнив, что таковая составляет 0,4-0,7% — в 2-3 раза меньше эквайринговых комиссий.
Оператором платформы цифрового рубля будет ЦБ. На ней будет происходить эмиссия такой валюты, а также будут открываться кошельки самим финансовым организациям и выполняться поручения клиентов по операциям. Финансовые организации, в свою очередь, станут открывать соответствующие кошельки клиентов и проводить их операции с новой валютой.
Скоробогатова добавила, что сейчас цифровыми каналами для осуществления финансовых операций пользуются порядка 87% клиентов. Все они, по мнению ЦБ, могут применять цифровой рубль.