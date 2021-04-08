ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году

Говоря об отличии цифрового рубля от безналичных платежей, Скоробогатова пояснила, что платформа этого нового инструмента, обладающего свойствами и наличных, и безналичных денег, предоставит всем клиентам одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка обслуживания. Так, на данный момент при совершении платежа или перевода через мобильное приложение пользователь вынужден делать это по правилам конкретной кредитной организации, которая сама назначает комиссии и выбирает условия. Тогда как платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ. В итоге клиент, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий.