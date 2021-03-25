Четыре главные опасности цифрового рубля

Все знают, что цифровой рубль – это уникальный электронный код, аналог купюры, имеющей свой номер. Его эмитентом будет Банк России. Хотя ЦБ не утверждает, что цифровой рубль – дело решенное, весь тон обсуждения этого вопроса пока ясно говорит: цифрового рубля нам не миновать. Есть масса профессионалов, приветствующих его появление. Ну а я давайте сыграю роль оппортуниста.