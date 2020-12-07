Банкиры сомневаются в цифровом рубле

Сейчас из четырех моделей, предложенных Центробанком (в одной из них ЦБ сам открывает «цифровые счета» всем компаниям и гражданам, во второй цифровой рубль используется только для межбанковских расчетов, в двух других банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами), банкиры готовы обсуждать лишь ту, где регулятор, выпускающий цифровой рубль, открывает кошельки для банков, а те уже выводят валюту к своим клиентам через индивидуальные кошельки, связанные с их персональными счетами. Эксперты уверены, что давление банков на ЦБ с целью выбора именно такой модели будет усиливаться. «Лоббирование банками той модели, где кошельки на цифровой рубль и расчеты по ним открывают сами банки, сейчас будет набирать все больший оборот», – указывает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.