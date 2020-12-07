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Банкиры сомневаются в цифровом рубле

Затраты и риски, связанные с его внедрением, вряд ли окупятся достаточно быстро
Елена Ведерина
Банкиры сомневаются в цифровом рубле /Максим Стулов / Ведомости

По мере приближения конечного срока приема Банком России отзывов и замечаний по проекту цифрового рубля (31 декабря) позиция банковского сообщества в отношении этой новации становится все более негативной.

Сейчас из четырех моделей, предложенных Центробанком (в одной из них ЦБ сам открывает «цифровые счета» всем компаниям и гражданам, во второй цифровой рубль используется только для межбанковских расчетов, в двух других банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами), банкиры готовы обсуждать лишь ту, где регулятор, выпускающий цифровой рубль, открывает кошельки для банков, а те уже выводят валюту к своим клиентам через индивидуальные кошельки, связанные с их персональными счетами. Эксперты уверены, что давление банков на ЦБ с целью выбора именно такой модели будет усиливаться. «Лоббирование банками той модели, где кошельки на цифровой рубль и расчеты по ним открывают сами банки, сейчас будет набирать все больший оборот», – указывает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«На наш взгляд, важно, чтобы баланс кошелька велся на балансе банка, чтобы избежать оттока ликвидности из банковской сферы, с одной стороны, и сохранить клиентам возможность пользоваться привычным интерфейсом, если у них есть желание, с другой стороны, – заявил «Ведомостям» председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. – Мировой опыт показывает, что кошелек зачастую открывается на уровне Центрального банка, но ведется на уровне частных банков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных