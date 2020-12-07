Банкиры сомневаются в цифровом рубле

Банкиры сомневаются в цифровом рублеЗатраты и риски, связанные с его внедрением, вряд ли окупятся достаточно быстро
По мере приближения конечного срока приема Банком России отзывов и замечаний по проекту цифрового рубля (31 декабря) позиция банковского сообщества в отношении этой новации становится все более негативной.
Сейчас из четырех моделей, предложенных Центробанком (в одной из них ЦБ сам открывает «цифровые счета» всем компаниям и гражданам, во второй цифровой рубль используется только для межбанковских расчетов, в двух других банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами), банкиры готовы обсуждать лишь ту, где регулятор, выпускающий цифровой рубль, открывает кошельки для банков, а те уже выводят валюту к своим клиентам через индивидуальные кошельки, связанные с их персональными счетами. Эксперты уверены, что давление банков на ЦБ с целью выбора именно такой модели будет усиливаться. «Лоббирование банками той модели, где кошельки на цифровой рубль и расчеты по ним открывают сами банки, сейчас будет набирать все больший оборот», – указывает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.
«На наш взгляд, важно, чтобы баланс кошелька велся на балансе банка, чтобы избежать оттока ликвидности из банковской сферы, с одной стороны, и сохранить клиентам возможность пользоваться привычным интерфейсом, если у них есть желание, с другой стороны, – заявил «Ведомостям» председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. – Мировой опыт показывает, что кошелек зачастую открывается на уровне Центрального банка, но ведется на уровне частных банков».