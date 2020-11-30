Началось публичное обсуждение концепции цифрового рубля

Есть и не связанный с техническими аспектами, но важный нюанс внедрения цифрового рубля. «Как бы смешно это ни звучало, народ надо убедить, что это не конфискация. У народа сильна генетическая память, поэтому у этого проекта должно быть грамотное информационное сопровождение», – убежден президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко. А первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, подчеркнув, что новую платежную инфраструктуру нужно будет запустить в короткий срок, напомнила, что пока никто не придумал, как восстанавливать цифровые рубли, например, при утере смартфона. Этот вопрос специалисты обещают проработать на втором этапе обсуждений проекта «Цифровой рубль».