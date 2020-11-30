Началось публичное обсуждение концепции цифрового рубля

Началось публичное обсуждение концепции цифрового рубляЭксперты пока видят в проекте больше проблем, чем возможностей для бизнеса
Планы Банка России по внедрению цифрового рубля пока вызывают в финансовом сообществе больше опасений, чем радужных надежд. Такой вывод можно сделать по итогам первых обсуждений доклада ЦБ «Цифровой рубль» представителями финансового рынка, состоявшихся в понедельник. «Цифровой рубль заставит банки скорректировать свои бизнес-модели, улучшить безналичные платежи, но при этом не станет угрозой самому существованию кредитных организаций – банки как существовали, так и будут существовать, просто улучшатся банковские сервисы и повысится клиентская удовлетворенность», – заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, представлявший ЦБ.
Пока обсуждаются две модели реализации цифрового рубля. Первая предусматривает, что Банк России сам открывает цифровые кошельки всем клиентам, включая граждан. Вторая – по сути предполагает, что цифровые деньги должны распределяться так же, как бумажные: ЦБ будет снабжать ими банки, а те – открывать счета своим клиентам.
Банкам больше нравится модель, где регулятор открывает кошельки для банков, а те выводят валюту к своим клиентам уже через индивидуальные кошельки, связанные с персональными счетами, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «В этом случае ЦБ будет контролировать расчеты по цифровому рублю не напрямую, а через банки, тогда для банков уровень ответственности станет еще выше, но при этом банковский сектор сможет получать дополнительную прибыль за проведение таких операций», – поясняет Антонов.
Если же реализуют сценарий, по которому ЦБ станет самостоятельно регулировать обращение данной валюты и создаст платформу, через которую сам будет открывать кошельки клиентам, то для банков это будет означать отток ликвидности в эту новую систему, считает эксперт.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов представил на обсуждении еще один вариант, предполагающий токенизацию безналичного рубля. «Токенизированные рубли в смарт-контрактах могут быть использованы только целевым образом: на выплату зарплаты или закупку товаров, иные операции будут автоматически блокироваться на транзакционной платформе», – рассказал Попов. «Сбер» предлагает использовать цифровые деньги также при выплате пособий и закупке лекарств, повысив таким образом прозрачность движения средств. Систему предлагается строить на децентрализованной сети с использованием блокчейна, что повысит скорость транзакций в сотни раз и предотвратит информационные сбои, отметил Попов.
Впрочем, участники дискуссии предпочитали обсуждать не конкретные модели, а принципиальные проблемы и возможности, связанные с цифровыми деньгами. «Если часть наличных будет переведена в цифровую валюту ЦБ, оборачиваемость этих средств может быть повышена, они могут быть использованы с помощью небанковского сектора финрынка», – уверен Артем Железнов, начальник управления стратегического развития Московской биржи. По его мнению, следствием внедрения цифрового рубля станет возможность совершения трансграничных сделок, более широкое распространение сделок e-commerce, сокращение комиссий и снижение общей стоимости транзакций для всех участников системы.
Владислав Кочетков, президент – председатель правления ИХ «Финам», считает, что для клиента стоимость транзакций не только не упадет, но может даже вырасти – в частности, за счет исчезновения кэшбэка. Он также отметил, что могут возникнуть проблемы с доступностью цифровых денег для малообеспеченных россиян. «Меня смутило, что доступ к цифровым деньгам будет реализован через приложение для смартфонов, которых у многих может и не быть», – пояснил Кочетков.
С точки зрения страховых компаний главным плюсом от внедрения цифрового рубля может стать упрощение идентификации. «Это поможет снизить издержки на содержание агентских каналов в отдаленных районах. Кроме того, устраняются временные ограничения на проведение платежей, снижается дебиторская задолженность», – указал Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков.
Еще одно ожидание бизнеса связано со скоростью заключения контрактов в электронной форме и скоростью расчетов. «Нам хочется, чтобы пассажир, закрыв дверь такси, рассчитался за услугу автоматически, – заявил директор стратегических проектов «Яндекс.Такси» Петр Диденко. – Сейчас процесс затягивается во времени. Цифровой рубль и его инфраструктура поможет проводить транзакции в реальном времени или близко к нему, для нас это крайне важно».
При этом представители финансовой индустрии высказали и ряд опасений, связанных с цифровыми деньгами. В первую очередь насчет того, кто будет оплачивать расходы по внедрению цифрового рубля. «Хотелось бы, чтобы стоимость интеграции была просчитана и чтобы это не вылилось в дополнительную финансовую нагрузку для участников финансового рынка, не стало принудительным «осчастливливанием» всех», – отметил Роман Горюнов, президент НП РТС.
Есть и не связанный с техническими аспектами, но важный нюанс внедрения цифрового рубля. «Как бы смешно это ни звучало, народ надо убедить, что это не конфискация. У народа сильна генетическая память, поэтому у этого проекта должно быть грамотное информационное сопровождение», – убежден президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко. А первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, подчеркнув, что новую платежную инфраструктуру нужно будет запустить в короткий срок, напомнила, что пока никто не придумал, как восстанавливать цифровые рубли, например, при утере смартфона. Этот вопрос специалисты обещают проработать на втором этапе обсуждений проекта «Цифровой рубль».