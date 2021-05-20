«Восточный» продали вдвое дешевле его капитала
Совкомбанк выставил оферту миноритариям банка «Восточный», в которой оценил стоимость одной акции в 0,0137 руб., следует из документа, который опубликован в центре раскрытия информации «Восточного». По данным ЦБ, его акционерный капитал составляет 802,9 млрд акций и 20 тыс. привилегированных акций номиналом 0,01 руб.
В апреле Совкомбанк закрыл сделку по покупке 91,6% акций «Восточного» у «Финвижн холдингс», фонда Baring Vostok и Шерзода Юсупова, сумма сделки не раскрывалась. Таким образом, исходя из цены одной акции, предложенной в оферте, сумма сделки составила 11 млрд руб., что более чем в два раза меньше капитала «Восточного» — на 1 апреля 2021 г. он составил 24,6 млрд руб. Сделка была закрыта 8 апреля.
Если покупатель приобретает непубличную компанию, то он не может предложить миноритариям оферту по цене ниже, чем та, по которой совершалась сделка, определил в 2013 г. существовавший на тот момент Высший арбитражный суд (позже его полномочия были переданы Верховному суду).
После закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд руб., чтобы укрепить его финансовое положение. Докапитализация не входила в сделку, отмечали в компании.
«Восточный» до конца декабря 2020 г. находился в состоянии корпоративного конфликта, который закончился отказом банка от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и др.
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Артемом Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ.
Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве исков во всех юрисдикциях к «Финвижн» и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого, 12 ноября 2020 года, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.