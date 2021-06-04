Силуанов заявил, что в России «денег много»
В России много денег, с такими же бюджетами многие страны добиваются более высоких результатов, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов», — сказал он.
Силуанов отметил, что качество услуг, которое должны получать граждане, должно формироваться на основе денег и клиентоцентричности. Клиентоцентричность же, по его словам, подразумевает под собой человеческий комфорт.
«Если мы деньги плюс немножко души тех людей, которые работают в государственном секторе, приложим, будет эффект», — резюмировал Силунов.
Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сказал, что недавно эксперты кредитной организации проанализировали эффективность расходов на здравоохранение в России. Они выяснили, что в странах с сопоставимым с российским уровнем затрат в этой сфере продолжительность жизни больше на 3-5 лет больше. «Это огромный сдвиг в качестве оказания медицинской помощи», — отметил Греф.