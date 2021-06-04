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Силуанов заявил, что в России «денег много»

Ведомости

В России много денег, с такими же бюджетами многие страны добиваются более высоких результатов, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов», — сказал он.

Силуанов отметил, что качество услуг, которое должны получать граждане, должно формироваться на основе денег и клиентоцентричности. Клиентоцентричность же, по его словам, подразумевает под собой человеческий комфорт.

«Если мы деньги плюс немножко души тех людей, которые работают в государственном секторе, приложим, будет эффект», — резюмировал Силунов.

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сказал, что недавно эксперты кредитной организации проанализировали эффективность расходов на здравоохранение в России. Они выяснили, что в странах с сопоставимым с российским уровнем затрат в этой сфере продолжительность жизни больше на 3-5 лет больше. «Это огромный сдвиг в качестве оказания медицинской помощи», — отметил Греф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных