В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса
Новый кризис в России неизбежно наступит, заявил на конференции «Ренессанс капитала» заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Он отметил, что в настоящий момент регулятор реализовывает необходимые антикризисные меры. Однако их нужно свернуть сразу после того, как кризис завершится, чтобы «экономика могла дальше развиваться нормально».
«Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — сказал Заботкин (цитата по ТАСС).
В марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса ЦБ ввел ряд послаблений для банков. Например, им было разрешено оценивать акции и облигации на своих балансах по стоимости на 1 марта 2020 г., зафиксировать курсы шести иностранных валют на докризисном уровне для расчета обязательных нормативов, не снижать категорию качества по реструктурированным кредитам и не досоздавать по ним резервы. Однако в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банковская система готова к выходу из антикризисных послаблений к 1 июля.
Кроме того, 21 июня регулятор улучшил свой прогноз по прибыли банковского сектора за текущий год. Так, в ЦБ заявили, что при отсутствии «неожиданных шоков» она составит около 2 трлн руб., а не 1,5-1,7 трлн руб., как ожидалось ранее.