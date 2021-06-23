В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса

В марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса ЦБ ввел ряд послаблений для банков. Например, им было разрешено оценивать акции и облигации на своих балансах по стоимости на 1 марта 2020 г., зафиксировать курсы шести иностранных валют на докризисном уровне для расчета обязательных нормативов, не снижать категорию качества по реструктурированным кредитам и не досоздавать по ним резервы. Однако в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банковская система готова к выходу из антикризисных послаблений к 1 июля.