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В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса

Ведомости

Новый кризис в России неизбежно наступит, заявил на конференции «Ренессанс капитала» заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Он отметил, что в настоящий момент регулятор реализовывает необходимые антикризисные меры. Однако их нужно свернуть сразу после того, как кризис завершится, чтобы «экономика могла дальше развиваться нормально».

«Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — сказал Заботкин (цитата по ТАСС).

В марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса ЦБ ввел ряд послаблений для банков. Например, им было разрешено оценивать акции и облигации на своих балансах по стоимости на 1 марта 2020 г., зафиксировать курсы шести иностранных валют на докризисном уровне для расчета обязательных нормативов, не снижать категорию качества по реструктурированным кредитам и не досоздавать по ним резервы. Однако в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банковская система готова к выходу из антикризисных послаблений к 1 июля.

Кроме того, 21 июня регулятор улучшил свой прогноз по прибыли банковского сектора за текущий год. Так, в ЦБ заявили, что при отсутствии «неожиданных шоков» она составит около 2 трлн руб., а не 1,5-1,7 трлн руб., как ожидалось ранее.

Ранее по теме: ЦБ повысил прогноз по годовой чистой прибыли российских банков до 2 трлн рублей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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