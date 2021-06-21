ЦБ повысил прогноз по годовой чистой прибыли российских банков до 2 трлн рублей
Чистая прибыль российских банков в мае 2021 г. увеличилась на 7% по сравнению с апрелем — до 216 млрд руб., свидетельствуют данные обзора Банка России о развитии банковского сектора. За первые пять месяцев текущего года прибыль банков почти достигла 1 трлн руб., отмечается в документе. ЦБ прогнозирует, что «при отсутствии неожиданных шоков» годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5-1,7 трлн руб. и составит около 2 трлн руб.
Корпоративный портфель банков за отчетный период вырос на 1,1% (+518 млрд руб.), в апреле корпоративный портфель рос на 2,5%. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей, в том числе транспорта, розничной торговли, нефти и газа, а также финансированием застройщиков жилья — прирост за месяц составил больше 100 млрд руб., указал ЦБ.
Средства юридических лиц в банках в мае увеличились на 2,4% — до 785 млрд руб., следует из данных регулятора. «Средства юридических лиц заметно увеличились (+785 млрд руб. или 2,4%), как в рублях (+591 млрд руб.), так и в валюте (+$2,6 млрд, или 194 млрд руб. в рублевом эквиваленте), в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей», — говорится в обзоре.
При этом средства физических лиц в российских банках снизились на 1,5% или на 479 млрд руб. по сравнению с апрелем. «В мае основной отток средств произошел с текущих счетов (-287 млрд руб.), хотя срочные вклады также сократились (-192 млрд руб.). Продолжался активный рост средств населения на счетах эскроу (+180 млрд руб., или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле (+13,2%), что также согласуется с динамикой ипотеки», — отмечается в Данях ЦБ.