ЦБ повысил прогноз по годовой чистой прибыли российских банков до 2 трлн рублей

При этом средства физических лиц в российских банках снизились на 1,5% или на 479 млрд руб. по сравнению с апрелем. «В мае основной отток средств произошел с текущих счетов (-287 млрд руб.), хотя срочные вклады также сократились (-192 млрд руб.). Продолжался активный рост средств населения на счетах эскроу (+180 млрд руб., или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле (+13,2%), что также согласуется с динамикой ипотеки», — отмечается в Данях ЦБ.