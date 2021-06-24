«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков

Шулаков подчеркнул, что в преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала «Газпром» смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке. При этом выпуск стал крупнейшим в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года.