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«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков

Ведомости

«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков на срок 6 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шлаков. Ставка купона составила 1,54%, пояснил он.

«23 июня 2021 г. "Газпром" разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54% на срок 6 лет», — отметил Шулаков

«Газпром» вышел на швейцарский рынок долга впервые за последние 3 года, предыдущая сделка была размещена в феврале 2018 г. Листинг еврооблигаций планируется на бирже SIX.

Шулаков подчеркнул, что в преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала «Газпром» смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке. При этом выпуск стал крупнейшим в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года.

В выпуске приняли участие инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы, пояснил первый вице-президент Газпромбанка. Международный спрос превысил 60% общего объема размещения. В выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных