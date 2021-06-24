«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков на срок 6 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шлаков. Ставка купона составила 1,54%, пояснил он.
«23 июня 2021 г. "Газпром" разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54% на срок 6 лет», — отметил Шулаков
«Газпром» вышел на швейцарский рынок долга впервые за последние 3 года, предыдущая сделка была размещена в феврале 2018 г. Листинг еврооблигаций планируется на бирже SIX.
Шулаков подчеркнул, что в преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала «Газпром» смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке. При этом выпуск стал крупнейшим в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года.
В выпуске приняли участие инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы, пояснил первый вице-президент Газпромбанка. Международный спрос превысил 60% общего объема размещения. В выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%).