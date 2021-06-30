«Коммерсантъ» сообщил о подготовке в России новой пенсионной реформы

«Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты», — пишет «Коммерсантъ». Новая концепция также планирует предусмотреть налоговые вычеты в размере 6% от совокупного дохода, чтобы стимулировать граждан активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии.