«Коммерсантъ» сообщил о подготовке в России новой пенсионной реформы
ЦБ вместе с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу, которая должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, сейчас идет подготовка презентации новой концепции министру финансов Антону Силуанову.
ЦБ выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). В частности, предлагается трансформация действующей в настоящее время накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое должно дополнить уже существующий аналогичный механизм.
«Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты», — пишет «Коммерсантъ». Новая концепция также планирует предусмотреть налоговые вычеты в размере 6% от совокупного дохода, чтобы стимулировать граждан активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии.
Как пояснила изданию глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова, в результате реформы должна сложиться новая трехкомпонентная пенсионная система, в которую войдут «стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративные пенсионные программы».