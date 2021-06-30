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«Коммерсантъ» сообщил о подготовке в России новой пенсионной реформы

Ведомости

ЦБ вместе с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу, которая должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, сейчас идет подготовка презентации новой концепции министру финансов Антону Силуанову.

ЦБ выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). В частности, предлагается трансформация действующей в настоящее время накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое должно дополнить уже существующий аналогичный механизм.

«Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты», — пишет «Коммерсантъ». Новая концепция также планирует предусмотреть налоговые вычеты в размере 6% от совокупного дохода, чтобы стимулировать граждан активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии.

Как пояснила изданию глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова, в результате реформы должна сложиться новая трехкомпонентная пенсионная система, в которую войдут «стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративные пенсионные программы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных