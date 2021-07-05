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В России выявили новую схему дистанционного хищения денег

Ведомости

Сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая занималась хищением денег со счетов россиян дистанционным способом. Возбуждено семь уголовных дел по статье «мошенничество», которые объединены в одно производство, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Желающие приобрести товар должны были подтвердить платежеспособность: перечислить некоторую сумму денег кому-либо из своих знакомых или родственников через определенные платежные системы и предоставить квитанцию о финансовой операции. Так злоумышленники узнавали персональные данные получателей переводов, затем изготавливали поддельные паспорта на их имена, с помощью которых снимали средства со счетов в кредитно-финансовых организациях.

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с росгвардейцами задержали девятерых подозреваемых на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей. По адресам их проживания проведены обыски, где были изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи. По словам представителя МВД, задержанные могут быть причастны к совершению более 30 преступлений в Московском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных