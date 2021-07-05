В России выявили новую схему дистанционного хищения денег
Сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая занималась хищением денег со счетов россиян дистанционным способом. Возбуждено семь уголовных дел по статье «мошенничество», которые объединены в одно производство, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По ее словам, злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Желающие приобрести товар должны были подтвердить платежеспособность: перечислить некоторую сумму денег кому-либо из своих знакомых или родственников через определенные платежные системы и предоставить квитанцию о финансовой операции. Так злоумышленники узнавали персональные данные получателей переводов, затем изготавливали поддельные паспорта на их имена, с помощью которых снимали средства со счетов в кредитно-финансовых организациях.
Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с росгвардейцами задержали девятерых подозреваемых на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей. По адресам их проживания проведены обыски, где были изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи. По словам представителя МВД, задержанные могут быть причастны к совершению более 30 преступлений в Московском регионе.