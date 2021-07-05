В России выявили новую схему дистанционного хищения денег

По ее словам, злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Желающие приобрести товар должны были подтвердить платежеспособность: перечислить некоторую сумму денег кому-либо из своих знакомых или родственников через определенные платежные системы и предоставить квитанцию о финансовой операции. Так злоумышленники узнавали персональные данные получателей переводов, затем изготавливали поддельные паспорта на их имена, с помощью которых снимали средства со счетов в кредитно-финансовых организациях.