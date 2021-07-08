Минпросвещения исключило введение предмета по финансовой грамотности в школах
Министерство просвещения России заявило об отсутствии планов по введению нового предмета по финансовой грамотности в школах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Речь не идет о введении нового предмета, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят», — сказано в заявлении.
Ранее сегодня Банк России сообщил, что школьникам 1-9 классов начнут преподавать финансовую грамотность. Соответствующая норма закреплена в новых образовательных стандартах.
Так, ученики начальных классов в рамках «Окружающего мира» и «Математики» изучат термины «семейный бюджет» и «рациональность», а также взаимосвязь между трудовой деятельностью, тягой к труду и экономическим благосостоянием. В средней школе на «Обществознании», «Информатике», «Географии» и прочих уроках учащиеся получат углубленные знания о финансах, финансовых инструментах, защите от мошенничества и рациональном использовании средств.
«Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, отвечать тем вызовам, которые есть в современном мире, формировать базу для продолжения дальнейшего пути, какой бы образовательный и карьерный путь ученик ни выбрал после школы», — отметили в Минпросвещения.
В конце марта исследование, проведенное Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ЦБ, показало, что с 2018 по 2020 г. доля россиян с уровнем финансовой грамотности выше среднего увеличилась с 34 до 39%. Однако за то же время сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности — с 34 до 30%. Доля людей с низким уровнем выросла на 1 п. п. — до 31% соответственно.