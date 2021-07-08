Минпросвещения исключило введение предмета по финансовой грамотности в школах

В конце марта исследование, проведенное Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ЦБ, показало, что с 2018 по 2020 г. доля россиян с уровнем финансовой грамотности выше среднего увеличилась с 34 до 39%. Однако за то же время сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности — с 34 до 30%. Доля людей с низким уровнем выросла на 1 п. п. — до 31% соответственно.