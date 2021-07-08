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Минпросвещения исключило введение предмета по финансовой грамотности в школах

Ведомости

Министерство просвещения России заявило об отсутствии планов по введению нового предмета по финансовой грамотности в школах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Речь не идет о введении нового предмета, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня Банк России сообщил, что школьникам 1-9 классов начнут преподавать финансовую грамотность. Соответствующая норма закреплена в новых образовательных стандартах.

Так, ученики начальных классов в рамках «Окружающего мира» и «Математики» изучат термины «семейный бюджет» и «рациональность», а также взаимосвязь между трудовой деятельностью, тягой к труду и экономическим благосостоянием. В средней школе на «Обществознании», «Информатике», «Географии» и прочих уроках учащиеся получат углубленные знания о финансах, финансовых инструментах, защите от мошенничества и рациональном использовании средств.

«Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, отвечать тем вызовам, которые есть в современном мире, формировать базу для продолжения дальнейшего пути, какой бы образовательный и карьерный путь ученик ни выбрал после школы», — отметили в Минпросвещения.

В конце марта исследование, проведенное Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ЦБ, показало, что с 2018 по 2020 г. доля россиян с уровнем финансовой грамотности выше среднего увеличилась с 34 до 39%. Однако за то же время сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности — с 34 до 30%. Доля людей с низким уровнем выросла на 1 п. п. — до 31% соответственно.

Ранее по теме: Российским школьникам начнут преподавать финансовую грамотность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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