Российским школьникам начнут преподавать финансовую грамотность

В частности, новые образовательные стандарты будут направлены на формирование у школьников с первого класса навыков безопасного поведения в интернете. Учащихся также научат анализировать доходы и расходы семьи и составлять личный финансовый план. Ученики 5-9 классов изучат оценку рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Помимо этого, часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, а также налогов.