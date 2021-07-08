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Российским школьникам начнут преподавать финансовую грамотность

Ведомости

Учащимся российских школ в 1-9 классах начнут преподавать финансовую грамотность, сообщает пресс-служба Банка России, который поучаствовал в разработке новых образовательных стандартов.

«В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5–9 классов — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», — сообщили в ЦБ.

В частности, новые образовательные стандарты будут направлены на формирование у школьников с первого класса навыков безопасного поведения в интернете. Учащихся также научат анализировать доходы и расходы семьи и составлять личный финансовый план. Ученики 5-9 классов изучат оценку рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Помимо этого, часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, а также налогов.

Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 г., но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 г., отметили в пресс-службе ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных