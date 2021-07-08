Российским школьникам начнут преподавать финансовую грамотность
Учащимся российских школ в 1-9 классах начнут преподавать финансовую грамотность, сообщает пресс-служба Банка России, который поучаствовал в разработке новых образовательных стандартов.
«В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5–9 классов — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», — сообщили в ЦБ.
В частности, новые образовательные стандарты будут направлены на формирование у школьников с первого класса навыков безопасного поведения в интернете. Учащихся также научат анализировать доходы и расходы семьи и составлять личный финансовый план. Ученики 5-9 классов изучат оценку рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Помимо этого, часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, а также налогов.
Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 г., но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 г., отметили в пресс-службе ЦБ.