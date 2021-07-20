«Коммерсантъ» узнал о планах MasterCard закрыть бренд Maestro
Международная платежная система MasterCard проводит консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro, компания планирует закрыть бренд по всему миру, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Участники рынка сообщили изданию, что разговоры о закрытии бренда ведутся несколько лет. Они пояснили, что консультации проводятся в Белоруссии, потому что в стране около 10% международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в России – 1%.
Собеседник издания на платежном рынке рассказал, что для платежной системы накладно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один из них не приносит большой прибыли. Второй источник отметил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому ни платежной системе, ни банкам невыгодно их развивать. Третий собеседник добавил, что карты Maestro не используются для покупок в интернете, на развитие которых направлены основные силы платежных систем.
В MasterCard сообщили, что не могут комментировать чьи-то предположения, бренд работает без изменений.
В России Maestro используются в кобейджинговом соглашении по карте «Мир», чтобы ими можно было расплачиваться за границей. По данным НСПК, такие карты выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк и банк «Приморье». У НСПК также есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay и договоренность с American Express. В компании отказались комментировать возможное закрытие бренда Maestro.