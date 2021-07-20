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«Коммерсантъ» узнал о планах MasterCard закрыть бренд Maestro

Ведомости

Международная платежная система MasterCard проводит консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro, компания планирует закрыть бренд по всему миру, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Участники рынка сообщили изданию, что разговоры о закрытии бренда ведутся несколько лет. Они пояснили, что консультации проводятся в Белоруссии, потому что в стране около 10% международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в России – 1%.

Собеседник издания на платежном рынке рассказал, что для платежной системы накладно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один из них не приносит большой прибыли. Второй источник отметил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому ни платежной системе, ни банкам невыгодно их развивать. Третий собеседник добавил, что карты Maestro не используются для покупок в интернете, на развитие которых направлены основные силы платежных систем.

В MasterCard сообщили, что не могут комментировать чьи-то предположения, бренд работает без изменений.

В России Maestro используются в кобейджинговом соглашении по карте «Мир», чтобы ими можно было расплачиваться за границей. По данным НСПК, такие карты выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк и банк «Приморье». У НСПК также есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay и договоренность с American Express. В компании отказались комментировать возможное закрытие бренда Maestro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных