«Коммерсантъ» узнал о планах MasterCard закрыть бренд Maestro

Собеседник издания на платежном рынке рассказал, что для платежной системы накладно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один из них не приносит большой прибыли. Второй источник отметил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому ни платежной системе, ни банкам невыгодно их развивать. Третий собеседник добавил, что карты Maestro не используются для покупок в интернете, на развитие которых направлены основные силы платежных систем.