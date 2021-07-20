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В Евросоюзе могут ограничить наличные платежи

Ведомости

Европейская комиссия предложила установить в Евросоюзе лимит на наличные платежи в 10 000 евро, следует из сообщения на сайте ЕК. Предложенная мера направлена на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.

«Отмывание денег представляет явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштаб проблемы нельзя недооценивать, а лазейки, которые могут использовать преступники, необходимо закрыть», — сказала комиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс, слова которой приводятся в сообщении.

В отдельных странах ЕС уже действуют лимиты на платежи наличными, но их суммы варьируются, отмечается в сообщении. Такие ограничения в случае, если они ниже отметки в 10 000 евро, могут остаться в силе.

Ограничение наличных платежей в странах ЕС является частью нового пакета инициатив Еврокомиссии. В числе других мер — создание органа по борьбе с отмыванием денег, в задачи которого могут войти «координация национальных органов для обеспечения правильного и последовательного применения частным сектором правил ЕС» и содействие органам финансовой разведки, а также запрет анонимных кошельков для криптовалют.

Пакет инициатив Еврокомиссии теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Евросоветом. Будущее Управление по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) может начать свою работу в 2024 г., подчеркнули в ЕК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных