В Евросоюзе могут ограничить наличные платежи
Европейская комиссия предложила установить в Евросоюзе лимит на наличные платежи в 10 000 евро, следует из сообщения на сайте ЕК. Предложенная мера направлена на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.
«Отмывание денег представляет явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштаб проблемы нельзя недооценивать, а лазейки, которые могут использовать преступники, необходимо закрыть», — сказала комиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс, слова которой приводятся в сообщении.
В отдельных странах ЕС уже действуют лимиты на платежи наличными, но их суммы варьируются, отмечается в сообщении. Такие ограничения в случае, если они ниже отметки в 10 000 евро, могут остаться в силе.
Ограничение наличных платежей в странах ЕС является частью нового пакета инициатив Еврокомиссии. В числе других мер — создание органа по борьбе с отмыванием денег, в задачи которого могут войти «координация национальных органов для обеспечения правильного и последовательного применения частным сектором правил ЕС» и содействие органам финансовой разведки, а также запрет анонимных кошельков для криптовалют.
Пакет инициатив Еврокомиссии теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Евросоветом. Будущее Управление по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) может начать свою работу в 2024 г., подчеркнули в ЕК.