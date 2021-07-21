Доля просроченной задолженности в России вернулась на уровень до пандемии
Аналитики предоставили статистику с мая 2019 г. С этого момента наиболее низкая доля просроченной задолженности была отмечена в декабре 2019 г. — 7,25%. В начале пандемии коронавируса показатель стал расти и в августе 2020 г. достиг пика в 8,2%, после чего перешел к снижению.
Основная доля просрочки приходится на долги по потребительским кредитам — 64%, или 535 млрд руб. Далее следуют кредитные карты (18,2%, 153 млрд руб.), ипотека (10,7%, 90 млрд руб.), автокредиты (6,5%, 55 млрд руб.) и овердрафт (0,6%, 4,8 млрд руб.).
Наблюдаемая динамика обусловлена наращиванием кредитования в стране, заявили эксперты. Так, общий объем розничного кредитного портфеля, по оценке «Эквифакса», в июне составил 12,56 трлн руб. после 11,38 трлн руб. в конце 2020 г. и 12,35 трлн руб. в мае.
«Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — пояснил управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Еще одной причиной является продажа долгов кредиторами, добавил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, в первый месяц лета объем дефолтной задолженности снизился на 3%.
Эксперты отметили, что в дальнейшем уровень просрочки увеличится. Это связано с ростом закредитованности населения и стагнацией уровня реальных располагаемых доходов населения.