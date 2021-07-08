К концу года просрочка по кредиткам достигнет кризисного 2014-го

Часть граждан брали ипотеку по госпрограмме под 6,5%, а первоначальный взнос 15% собирали за счет потребкредитов, в том числе кредитных карт, говорит экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Теперь все, ранее свободные деньги в семье, идут на погашение платежей по ипотеке». По словам экономиста, в первую очередь заемщики перестают платить по кредитным картам и кредитам наличными, а потом уже по залоговым кредитам. При этом низкий размер собственных вложенных средств в первоначальном взносе означает, что в крайнем случае граждане перестанут обслуживать и ипотечный кредит, объявив себя банкротами.