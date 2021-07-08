К концу года просрочка по кредиткам достигнет кризисного 2014-го

К концу года просрочка по кредиткам достигнет кризисного 2014-гоЭто произойдет из-за роста долговой нагрузки граждан, считают во Frank RG
Долговая нагрузка граждан растет, и они перестают платить по кредитам: доля просроченной задолженности по кредитным картам к июню составила 14,5%, а к концу года может вырасти до 15%, достигнув уровня кризисного 2014-го. Это следует из исследования аналитической копании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Данные охватывают информацию 97,2% рынка кредитных карт.
По данным Объединенного кредитного бюро, банки выдали в январе–мае 5,6 млн кредитных карт, что на 44% больше, чем год назад, но на 2% меньше показателей 2019-го. Суммарный лимит по оформленным кредиткам составил 392 млрд руб. – это на 50% больше прошлогодних цифр, но уступает тем, что были в 2019-м (–12%). Такой рост отчасти объясняется сокращением выдач кредиток в кризисный год из-за вводимых ограничений.
Причина роста просроченной задолженности по кредиткам (более 90 дней) в увеличении долговой нагрузки граждан – отношения плановых платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения. Она, по последним данным ЦБ, увеличилась до 11,9% в I квартале, обновив исторический максимум. Ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли именно необеспеченные потребительские кредиты, отмечал регулятор: рост задолженности граждан по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения. По данным ЦБ, несмотря на высокие темпы роста ипотеки (23% в годовом выражении), ее вклад в увеличение долговой нагрузки «был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых».
На рост просрочки влияет и ограниченный потенциал роста рынка кредитных карт как по количеству, так и по размеру, указано в исследовании Frank RG. Сейчас из 71 млн занятого в экономике населения у 58% есть кредитки, при этом портфель кредитных карт составляет 56%, или 1,8 трлн руб., от фонда оплаты труда (включает зарплату, премии и прочие выплаты), следует из исследования.
В Банке России роста просрочки по необеспеченным потребкредитам пока не видят (там не выделяют отдельно кредитные карты): на 1 июня доля необслуживаемых ссуд в необеспеченном кредитовании составила 8,7%, снизившись с начала года на 0,1 п.п.
Доля просрочки в потребкредитах будет расти, потому что динамичный рост этого сегмента не подкрепляется ростом реальных располагаемых доходов (доходы после уплаты всех обязательных платежей, включая кредиты. – «Ведомости»), полагает старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. В I квартале реальные располагаемые доходы упали на 3,6% в сравнении с тем же периодом 2020 г., отчитался Росстат. Денежные доходы в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в I квартале 2021 г. выросли на 3%.
В июне банки установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными, свидетельствуют данные Frank RG: в первый месяц лета россияне взяли 622 млрд руб. кредитов, что немного превышает рекорд апреля (618 млрд руб.) и на 8,45% выше мая. Ипотека, по данным Frank RG, в июне тоже сохранила высокие темпы роста: банки выдали жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25% выше уровня мая и немногим ниже апреля (556 млрд руб.).
ЦБ такие темпы розничного кредитования настораживали, и он с 1 июля вернул надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам на «допандемийный» уровень: выдавать такие кредиты станет менее выгодно. С 1 августа повысятся и надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Поэтому во втором полугодии ожидается замедление рынка, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, что может вновь повысить долю неработающих кредиток.
Часть граждан брали ипотеку по госпрограмме под 6,5%, а первоначальный взнос 15% собирали за счет потребкредитов, в том числе кредитных карт, говорит экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Теперь все, ранее свободные деньги в семье, идут на погашение платежей по ипотеке». По словам экономиста, в первую очередь заемщики перестают платить по кредитным картам и кредитам наличными, а потом уже по залоговым кредитам. При этом низкий размер собственных вложенных средств в первоначальном взносе означает, что в крайнем случае граждане перестанут обслуживать и ипотечный кредит, объявив себя банкротами.
Слова эксперта подтверждается статистикой «Федресурса» – в первом полугодии суд признал банкротами 88 000 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. показатель вырос более чем в два раза.
Банки имеют достаточный запас прочности капитала и резервов, поэтому постепенное ухудшение качества розничного портфеля, включая кредитные карты, не будет фатальным ни для системы, ни для ее отдельных заметных игроков, полагает Ульянова. По ее словам, банкам придется постепенно повышать отчисления в резервы по проблемным ссудам, что окажет давление на прибыльность, но этот уровень не превысит показателей кризисного 2020 г. Базовый сценарий Moody's предполагает, что суммарные кредитные потери по системе (включая и розничные, и корпоративные ссуды) не выйдут за рамки 200 б.п. от среднего размера кредитного портфеля.
Несмотря на рост просрочки, банки более подготовлены к нему по сравнению с кризисом 2014 г., соглашается младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина: еще в первой половине 2020 г. большинство кредитных организаций сформировали резервы в ожидании ухудшения состояния кредитных портфелей.