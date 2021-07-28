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Выдача кредитных карт в России вернулась на допандемийный уровень

Ведомости

Российские банки в первом полугодии выдали клиентам почти 6,9 млн кредитных карт, что на 50% больше, чем в тот же период прошлого года, и соответствует показателю января — июня 2019 г. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Объединенным кредитным бюро (ОКБ), располагающим сведениями примерно о 97% заемщиков страны.

«Максимальное количество кредитных карт банки выдавали в первой половине 2019 г. Сейчас банки вернулись к этому уровню с единственным отличием: они выдают больше кредиток с лимитом до 50 000 руб., но меньше с лимитом свыше 90 000 руб. Таким образом, снизился средний размер одобренного кредитного лимита и, соответственно, объемы кредитования», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Так, общий объем выданных в первые шесть месяцев текущего года кредиток превысил 480 млрд руб. Это на 59% больше, чем в то же время 2020 г., когда кредитование в России упало на фоне пандемии коронавируса. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. рассматриваемый показатель снизился на 10%.

Средний размер лимита по кредиткам в первом полугодии составил 70 000 руб. после 65 000 руб. в то же время 2020 г. В январе — июне 2019 г. показатель составил 77 000 руб.

Среди 30 регионов — лидеров России по данному виду кредитования наибольший рост выдач в количественном выражении наблюдался в Ставропольском (63%) и Пермском краях (57%), а также в Московской, Иркутской областях и Красноярском крае — по 55% соответственно. Наименьшие показатели зафиксированы в Алтайском крае (34%), Самарской области (38%), Санкт-Петербурге, Воронежской и Омской областях — по 39% соответственно.

По словам Александровича, если экономическая ситуация в России во второй половине текущего года будет благополучной, «то объемы кредитования в сегменте кредитных карт тоже могут вернуться к уровню 2019 г.». В 2019 г. банки выдали россиянам почти 14 млн кредиток на более чем 1 трлн руб., свидетельствуют данные ОКБ. В 2020 г. эти показатели составили 11 млн штук на 736,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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