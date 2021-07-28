Выдача кредитных карт в России вернулась на допандемийный уровень

По словам Александровича, если экономическая ситуация в России во второй половине текущего года будет благополучной, «то объемы кредитования в сегменте кредитных карт тоже могут вернуться к уровню 2019 г.». В 2019 г. банки выдали россиянам почти 14 млн кредиток на более чем 1 трлн руб., свидетельствуют данные ОКБ. В 2020 г. эти показатели составили 11 млн штук на 736,3 млрд руб.