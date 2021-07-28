ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России

В ЦБ отметили, что стимулирование кредитования в России, которое может быть чрезмерным по сравнению с темпами роста доходов населения, имеет только краткосрочное положительное влияние на экономику. Однако впоследствии оно ведет к долговым проблемам, которые, в свою очередь, угрожают стабильности реального и финансового сектора страны. Более того, подобная ситуация может стать причиной кризиса и вызвать социальную напряженность.