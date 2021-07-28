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ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России

Ведомости

Быстрое наращивание выдачи кредитов в России без расширения производственных возможностей в стране может привести к возникновению «пузырей» на рынках, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» Центробанка.

«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», — говорится в документе.

В ЦБ отметили, что стимулирование кредитования в России, которое может быть чрезмерным по сравнению с темпами роста доходов населения, имеет только краткосрочное положительное влияние на экономику. Однако впоследствии оно ведет к долговым проблемам, которые, в свою очередь, угрожают стабильности реального и финансового сектора страны. Более того, подобная ситуация может стать причиной кризиса и вызвать социальную напряженность.

Ранее, в мае, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка начали образовываться «пузыри». До этого аналитики компании Frank RG предупредили, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России.

Ранее по теме: ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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