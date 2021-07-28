ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России
Быстрое наращивание выдачи кредитов в России без расширения производственных возможностей в стране может привести к возникновению «пузырей» на рынках, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» Центробанка.
«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», — говорится в документе.
В ЦБ отметили, что стимулирование кредитования в России, которое может быть чрезмерным по сравнению с темпами роста доходов населения, имеет только краткосрочное положительное влияние на экономику. Однако впоследствии оно ведет к долговым проблемам, которые, в свою очередь, угрожают стабильности реального и финансового сектора страны. Более того, подобная ситуация может стать причиной кризиса и вызвать социальную напряженность.
Ранее, в мае, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка начали образовываться «пузыри». До этого аналитики компании Frank RG предупредили, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России.