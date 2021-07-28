ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

При этом при составлении документа ЦБ учел ряд внутренних и внешних факторов, которые могут значительно повлиять на финансовый рынок, скорость и масштаб внедрения изменений и перспективы развития в целом. В первую очередь регулятор указал эпидемическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. На втором месте — глобальные макроэкономические и геополитические факторы, в том числе усиление инфляционного давления и эффекты «более ранней нормализации денежно-кредитной политики», обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, и последствия от завершения антикризисных мер в разных государствах.