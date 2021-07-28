ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года
Банк России подготовил проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г. для общественных консультаций и согласования с правительством. Документ размещен на сайте регулятора.
Так, ЦБ выделил восемь приоритетов на указанные годы:
- защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности населения;
- содействие созданию благоприятной среды для внедрения новых технологий и поддержка инноваций на финансовом рынке;
- повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса;
- содействие конкуренции на финансовом рынке (сюда входят в том числе регулирование экосистем, формирование условий для информированного выбора потребителей и снижение барьеров для поставщиков финансовых услуг, а также поддержка конкурентного нейтралитета государства на финансовом рынке);
- Обеспечение финансовой стабильности;
- расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития (ESG);
- развитие долгосрочного финансирования через сотрудничество с правительством страны;
- развитие регулирования секторов финансового рынка — банков, микрофинансовых институтов, страховых компаний, НПФ и прочих финансовых посредников.
При этом при составлении документа ЦБ учел ряд внутренних и внешних факторов, которые могут значительно повлиять на финансовый рынок, скорость и масштаб внедрения изменений и перспективы развития в целом. В первую очередь регулятор указал эпидемическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. На втором месте — глобальные макроэкономические и геополитические факторы, в том числе усиление инфляционного давления и эффекты «более ранней нормализации денежно-кредитной политики», обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, и последствия от завершения антикризисных мер в разных государствах.
Что касается ESG-повестки, то здесь ЦБ указал, что регулирование данной области в мире происходит в ускоренном режиме. Россия же может не успевать за общими тенденциями, что несет риски снижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене.
Наконец, регулятор допустил ухудшение конкурентной среды и рост технологического неравенства, проблемы в области межведомственного взаимодействия при разработке, рассмотрении и принятии законодательных изменений, а также дефицит ресурсов у участников рынка в части реализации принимаемых мер.