«Сбер» допустил чистую прибыль в размере 1 трлн рублей в 2021 году
«Сбер» допустил, что его чистая прибыль по итогам 2021 г. может составить 1 трлн руб., следует из презентации банка по итогам отчетности за II квартал по МСФО.
«1 трлн руб. чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 г. — это половина прибыли всего финансового рынка страны», — говорится в материалах «Сбера».
В ноябре прошлого года президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф говорил, что банк сможет получить 1 трлн руб. чистой прибыли не раньше 2022 г. Стратегия «Сбера» на 2018-2020 гг. предусматривала выход банка на уровень прибыли в 1 трлн руб. в 2020 г., но в июне прошлого года Греф говорил, что банк не сможет достигнуть таких показателей из-за пандемии.
Так, в 2020 г. чистая прибыль организации за первые шесть месяцев упала почти на 40% на фоне пандемии коронавируса — до 287,2 млрд руб.
Однако по итогам первого полугодия 2021 г. «Сбер» получил чистую прибыль в 629,8 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО. Данный показатель на 119,3% превосходит значение сопоставимого периода прошлого года. Рентабельность капитала «Сбера» за полгода составила 25,3%. Это на 12,9 п. п. больше, чем год назад.
«Результаты первого полугодия 2021 г. отражают быстрое восстановление российской экономики и лидирующую позицию «Сбера» на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд руб. чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%», — прокомментировала отчетность финансовый директор кредитной организации Александра Бурико.