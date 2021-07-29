«Сбер» допустил чистую прибыль в размере 1 трлн рублей в 2021 году

В ноябре прошлого года президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф говорил, что банк сможет получить 1 трлн руб. чистой прибыли не раньше 2022 г. Стратегия «Сбера» на 2018-2020 гг. предусматривала выход банка на уровень прибыли в 1 трлн руб. в 2020 г., но в июне прошлого года Греф говорил, что банк не сможет достигнуть таких показателей из-за пандемии.