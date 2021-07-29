Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

«Сбер» допустил чистую прибыль в размере 1 трлн рублей в 2021 году

Ведомости

«Сбер» допустил, что его чистая прибыль по итогам 2021 г. может составить 1 трлн руб., следует из презентации банка по итогам отчетности за II квартал по МСФО. 

«1 трлн руб. чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 г. — это половина прибыли всего финансового рынка страны», — говорится в материалах «Сбера». 

В ноябре прошлого года президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф говорил, что банк сможет получить 1 трлн руб. чистой прибыли не раньше 2022 г. Стратегия «Сбера» на 2018-2020 гг. предусматривала выход банка на уровень прибыли в 1 трлн руб. в 2020 г., но в июне прошлого года Греф говорил, что банк не сможет достигнуть таких показателей из-за пандемии. 

Так, в 2020 г. чистая прибыль организации за первые шесть месяцев упала почти на 40% на фоне пандемии коронавируса — до 287,2 млрд руб.

Однако по итогам первого полугодия 2021 г. «Сбер» получил чистую прибыль в 629,8 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО. Данный показатель на 119,3% превосходит значение сопоставимого периода прошлого года. Рентабельность капитала «Сбера» за полгода составила 25,3%. Это на 12,9 п. п. больше, чем год назад.

«Результаты первого полугодия 2021 г. отражают быстрое восстановление российской экономики и лидирующую позицию «Сбера» на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд руб. чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%», — прокомментировала отчетность финансовый директор кредитной организации Александра Бурико.

Ранее по теме: Убыток «Сбера» от экосистемы вырос почти в четыре раза
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных