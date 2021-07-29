Убыток «Сбера» от экосистемы вырос почти в четыре раза

Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал, писал в июне 2021 г. Банк России в докладе, посвященном особенностям регулирования банков, инвестирующих в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. В этой связи ЦБ предложил ограничить инвестиции кредитных организаций в экосистемы и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы.