Убыток «Сбера» от экосистемы вырос почти в четыре раза

Убыток «Сбера» от экосистемы вырос почти в четыре разаНаибольшие потери принес сегмент электронной коммерции
Убыток «Сбера» от экосистемы вырос во II квартале 2021 г. в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,5 млрд руб., следует из отчета банка по МСФО. Убыток экосистемы за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду 2020 г. в 2,7 раза — до 19,2 млрд руб.
Наибольшие потери принес сегмент электронной коммерции — на него приходится 12,2 млрд руб. убытка до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA) в первом полугодии 2021 г. Второй по вкладу в убыток — сегмент FoodTech & Mobility, который банк развивает в рамках совместного предприятия с Mail.Ru Group. На него приходится 5,3 млрд руб. отрицательной EBITDA за полугодие. Третий по убыткам сегмент развлечений — отрицательная EBITDA зафиксирована на уровне 2,7 млрд руб. Положительная EBITDA в первом полугодии отмечена в сегменте B2B — 4,1 млрд руб.
В сегмент электронной коммерции, в частности, входят сервисы доставки продуктов «СберМаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет». В FoodTech & Mobility — сервис доставки еды Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил» и картографический сервис 2ГИС. В сегмент «Развлечения» — онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «Сберзвук», в «Здоровье» — «Сберздоровье», «Сбераптека», B2B — облачные сервисы и услуги в сфере кибербезопасности.
Выручка экосистемы во II квартале увеличилась в 2,5 раза до 41,1 млрд руб., в первом полугодии 2021 г. — в 3 раза до 74,7 млрд руб.
Наибольшая доля выручки «Сбера» от нефинансового бизнеса во II квартале пришлась на электронную коммерцию. Оборот сегмента составил 19,7 млрд руб. — почти в 9 раз больше, чем годом ранее. Полугодовой оборот группа оценила в 34,8 млрд руб., что в 12,9 раза превышает показатель января — июня 2020 г. Выручка «Сбера» от сегмента FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб. за II квартал и 7,3 млрд руб. — за полгода, что в 3,5 и 3,8 раза соответственно превышает значения аналогичных периодов 2020 г.
Сегмент развлечений принес «Сберу» выручку в 3 млрд руб. во II квартале и 5,8 млрд руб. в первом полугодии после 1,1 млрд и 2,4 млрд руб. выручки соответственно в те же периоды 2020 г. За год число платящих пользователей онлайн-кинотеатра Okko сократилось на 700 000 человек — до 1,7 млн. Однако количество клиентов «Сберзвука», наоборот, выросло на 1,1 млн — до 1,9 млн пользователей. Сегмент «Здоровье» принес «Сберу» во II квартале выручку в 800 млн руб., рост на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
О трансформации банка в экосистему «Сбер» объявил в конце сентября прошлого года. На конец 2020 г. общий объем инвестиций в экосистему «Сбера» составил порядка 150 млрд руб. При этом в апреле этого года финансовый директор Сбербанка Александра Бурико рассказала Reuters, что в течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса еще примерно 300—350 млрд руб. При этом основной упор будет сделан на логистику, отметила она.
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал, писал в июне 2021 г. Банк России в докладе, посвященном особенностям регулирования банков, инвестирующих в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. В этой связи ЦБ предложил ограничить инвестиции кредитных организаций в экосистемы и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы.