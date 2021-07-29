Чистая прибыль «Сбера» в первом полугодии выросла более чем вдвое
Чистая прибыль «Сбера» за первое полугодие составила 629,8 млрд руб., следует из консолидированной отчетности группы, составленной по международными стандартам финансовой отчетности (МСФО). Данный показатель на 119,3% превосходит значение сопоставимого периода прошлого года. Так, в 2020 г. чистая прибыль организации за первые шесть месяцев упала почти на 40% на фоне пандемии коронавируса — до 287,2 млрд руб.
Рентабельность капитала «Сбера» за полгода составила 25,3%. Это на 12,9 п. п. больше, чем год назад.
«Результаты первого полугодия 2021 г. отражают быстрое восстановление российской экономики и лидирующую позицию Сбера на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд руб. чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%», — прокомментировала отчетность финансовый директор кредитной организации Александра Бурико.
Чистые процентные доходы группы за шесть месяцев выросли на 11,8% в годовом выражении — до 861 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 291,4 млрд. руб., что на 18,3% больше, чем в аналогичный период 2020 г.
Объем розничного кредитного портфеля банка увеличился на 11,2%, превысив 10 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель составил 15,9 трлн руб. В то же время общие расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 52,7 млрд руб. Это на 82,4% меньше, чем в 2020 г., когда на эти цели «Сбер» направил 300 млрд руб.
Чистая прибыль группы за II квартал составила 325,3 млрд руб., повысившись на 95,1% год к году. По словам Бурико, в этот период отмечалась высокая потребительская и транзакционная активность, а также оживление корпоративного кредитования. При этом розничное кредитование остается главным драйвером банковского бизнеса «Сбера», пояснила финансовый директор. В целом 57% в розничном портфеле «Сбера» приходится на ипотеку.
Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» в первом полугодии составила 74,7 млрд руб., увеличившись втрое в годовом выражении. Этот показатель превышает значение за весь 2020 г., за который группа заработала на данном сегменте 71,4 млрд руб. Однако показатель прибыльности показал убыток в 19,2 млрд руб. против убытка в 7,2 млрд руб. за шесть месяцев 2020 г.
Чистая прибыль «Сбера» в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г.