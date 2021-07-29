Чистая прибыль «Сбера» в первом полугодии выросла более чем вдвое

Объем розничного кредитного портфеля банка увеличился на 11,2%, превысив 10 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель составил 15,9 трлн руб. В то же время общие расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 52,7 млрд руб. Это на 82,4% меньше, чем в 2020 г., когда на эти цели «Сбер» направил 300 млрд руб.